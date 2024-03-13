Albion Online, Avrupa Sunucusu ve Türkçe Dil Desteği İle Geliyor

Teknoloji

Sandbox Interactive tarafından geliştirilen ve geniş bir oyuncu kitlesine sahip fantezi sandbox MMORPG'si Albion Online, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika oyuncularına özel bir yenilikle geliyor. Oyunun geliştiricileri, oyuncuların büyük beklentisiyle karşılanacak "Albion Avrupa" adlı yeni bir sunucunun müjdesini verdi.

Albion Avrupa sunucusu ve Türkçe dil desteği geliyor!

Albion Avrupa sunucusu, oyunculara Albion dünyasında sıfırdan başlama ve bu fantastik evrende yeni maceralara atılma fırsatı sunuyor. Yüksek bağlantı hızları, düşük ping ve gecikme değerleri ile bölgesel zamanlara göre optimize edilmiş etkinlikler, bu yeni sunucunun en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

2017'de açılan Albion Batı ve 2023'te oyuncularla buluşan Albion Doğu'nun ardından, Albion Avrupa, Türkçe ve Arapça olmak üzere iki yeni dil desteğiyle kapılarını açıyor. Bu, özellikle Türk oyuncular için, oyun içi iletişimi ve etkileşimi daha anlaşılır ve keyifli hale getirecek bir gelişme.

ŞOK, oyun bilgisayarları satıyor! İşte fiyat listesi

Albion Online'ın yeni sunucusu, tüm dünyadaki oyunculara açık olacak ve oyun, platformlar arası özelliğini koruyarak devam edecek. Bu sayede oyuncular, tek bir hesapla PC, Mac, Linux, Android ve iOS cihazları üzerinden Albion Online'ın eşsiz dünyasına adım atabilecek.

3 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Kapalı Beta sürecine erişim sağlayacak Kurucu Paketleri, oyunculara Albion Doğu sunucusuna erken erişim hakkı sunmanın yanı sıra, karakter ve lonca isimlerini koruma imkanı da tanıyor. Ayrıca, Altın, Premium içerikler ve Kuruculara özel eşyalar gibi birçok oyun içi avantaj da paketlerin içinde yer alıyor.

Albion Avrupa sunucusu, oyunculara tamamen yeni ve el değmemiş bir oyun dünyası sunuyor. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için iyileştirilmiş bağlantı hızları, bölgesel etkinlikler ve bağımsız bir oyun deneyimi, bu sunucunun getirdiği başlıca yenilikler arasında.

10 Nisan'da başlayacak Açık Beta süreci, tüm oyuncuların yeni sunucuyu keşfetmesine olanak tanıyacak. Albion Avrupa sunucusunun açılması, bölgedeki oyunculara beklenen iyileştirmeleri sunarken, aynı zamanda global Albion topluluğuna oyunun yeni bir versiyonunu keşfetme fırsatı da sunuyor.