Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı

27.02.2026 18:47
Alman otomotiv devi BMW, Leipzig fabrikasında yapay zekâ destekli insansı robotları üretim süreçlerine dahil etmeye hazırlanıyor. Bu, markanın Avrupa'daki tesislerinde insansı robotları ilk kez aktif üretimde kullanması anlamına geliyor. İnsansı robotların özellikle tekrarlı ve fiziksel olarak zorlayıcı işlerde kullanılması planlanıyor.

Alman otomotiv üreticisi BMW, Almanya'daki Leipzig fabrikasında yapay zekâ destekli insansı robotları üretim süreçlerine entegre etmeye hazırlanıyor. Bu adım, şirketin Avrupa'daki tesislerinde insansı robotları ilk kez aktif üretimde kullanması anlamına geliyor.

AVRUPA'DA BİR İLK

BMW tarafından yapılan açıklamaya göre, Leipzig tesisinde başlatılan pilot uygulama kapsamında az sayıda insansı robot üretim hattında görev alacak. Şirket, daha önce ABD'deki tesislerinde test ettiği teknolojiyi şimdi Avrupa'daki üretim ağına taşıyor.

Bu hamle, BMW'nin "Physical AI" stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Amaç, robotların yalnızca programlanan görevleri yerine getirmesi değil, aynı zamanda üretim ortamına uyum sağlayabilen, öğrenebilen sistemler haline gelmesi.

VERİMLİLİK VE MALİYET AVANTAJI HEDEFLENİYOR

İnsansı robotların özellikle tekrarlı ve fiziksel olarak zorlayıcı işlerde kullanılması planlanıyor. Elektrikli araç batarya üretimi ve montaj süreçleri, pilot uygulamanın öncelikli alanları arasında yer alıyor.

BMW, bu yatırımla işçilik maliyetlerini optimize etmeyi, üretim hızını artırmayı ve çalışanların ergonomik risk taşıyan görevlerden uzaklaştırılmasını hedefliyor.

Leipzig fabrikası, BMW'nin elektrikli araç üretiminde kilit tesislerinden biri konumunda bulunuyor. Artan elektrikli araç talebiyle birlikte üretim süreçlerinin daha esnek ve verimli hale getirilmesi şirketin öncelikleri arasında yer alıyor.

18:08
