Almanya, 2030'a kadar uzay güvenliğine 35 milyar avro yatıracak

OHB Yönetim Kurulu Üyesi Sabine von der Recke, Almanya'nın uzaydaki güvenlik altyapısını artırmak için 2030'a kadar 35 milyar avro yatırım yapacağını belirterek " Uzay, gelecekte güvenlik konusunda da büyüyen ve önemli bir alan. Ayrıca kendimizi savunabileceğimizden emin olmalıyız, bu yüzden çok gerekli bir yatırım." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

IAC 2026 kapsamında Almanya pavyonunda bulunan uzay ve teknoloji şirketi OHB Yönetim Kurulu Üyesi Recke, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kongrenin uzay ekosistemi için önemli olduğunu söyledi.

Recke, OHB'nin Avrupa ve Alman merkezli bir uzay şirketi olduğunu kaydederek, "Uzay programlarının tasarımı ve geliştirilmesi, her tür uydu, uzay aracı dahil olmak üzere her şeyi yapıyoruz. Kendi fırlatıcılarımızı geliştiriyoruz. Ariane 6 roketleri için parça üreten bir şirketimiz var ancak aynı zamanda operasyonlar, siber güvenlik, downstream yani uzayla ilgili her şeyi yapıyoruz." dedi.

45 yıldır Alman uzay ekosistemine katkıda bulunan şirketlerden biri olduklarını vurgulayan Recke, hem ulusal uzay programında birçok farklı misyonda, hem Avrupa Uzay Ajansı (ESA) programlarında yer aldıkları için kendilerini Alman uzay ekosisteminin kilit oyuncularından biri olarak kanıtladıklarını dile getirdi.

"Gelecek 5-10 yıllık süre zarfında askeri uzay altyapısına odaklanılacak"

Recke, Almanya'nın uzaydaki güvenlik altyapısını artırmak için 2030'a kadar 35 milyar avro yatırım yapacağına değinerek, bu uzay yatırımının Almanya'nın askeri uzay altyapısı için olduğunu bildirdi.

Almanya'nın geçmişte uzay alanına çok fazla yatırım yapmadığına işaret eden Recke, "Pozitif ifade etmek gerekirse, yatırım yapmaya başlamak için şimdi iyi bir zaman. Çünkü artık modern ve yeni programlar geliştirebiliriz. Benim perspektifimden bakıldığında bunu yapmak gerekli çünkü silahlı kuvvetlerimizin gelecekteki her şeye hazır olduğundan emin olmalıyız. Uzay, gelecekte güvenlik konusunda da büyüyen ve önemli bir alan. Ayrıca kendimizi savunabileceğimizden emin olmalıyız, bu yüzden bence çok gerekli bir yatırım." diye konuştu.

Recke, Ay'a liman kurma hedefiyle geliştirdikleri projeye dikkati çekerek insanlığın Ay'a ve Ay yüzeyine geri döneceğini söyledi.

Apollo misyonlarıyla insanlığın bunu yapabileceğini gösterdiğini belirten Recke, "Şimdi oraya tekrar gitme ve kalma zamanı ve bu nedenle, temel bir altyapıya sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğer yeni bir yere giderseniz, yeni bir toprak keşfederseniz, insanların genellikle yaptığı ilk şey bir liman inşa etmektir, böylece geri gelebileceğiniz bir yeriniz olur. Bu, Ay'da da ihtiyaç duyduğumuz bir şeydir ve bu nedenle 'Ay Limanı'nın, Ay'a gitmek isteyen tüm paydaşları bir araya getirebilecek bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bir lojistik merkezi inşa etmek ve Avrupa'nın bunu gerçeğe dönüştürmek için çok iyi konumlandığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Recke, gelecek 5-10 yıllık süre zarfında bir yandan askeri uzay altyapısına odaklanılacağını kaydederek, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) sonra ne geleceğinin herkes tarafından düşünülen bir durum olduğunu söyledi.

Gelecekte uzayın büyüyen bir ekonomi sektörü olarak nasıl kalacağı ve değerlerin nasıl tesis edileceğinin önemli noktalar olduğuna dikkati çeken Recke, uzayın herkes için erişilebilir olmasını sağlamanın ve uzayda işbirliğinin, gelecek için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.