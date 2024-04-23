Almanya, Çin'in 3 teknoloji casusunu tutukladı - Son Dakika
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Teknoloji

Almanya, Çin'in 3 teknoloji casusunu tutukladı

Almanya, Çin\'in 3 teknoloji casusunu tutukladı

Almanya, Çin'in gizli istihbarat servisi için çalışan 3 teknoloji casusunu resmi olarak tutukladı. Casusların askeri amaçlarla kullanılabilecek bilgileri ele geçirmeye çalıştığı tespit edildi. Çalınan bilgilerin Çin donanmasını güçlendirebileceği iddia ediliyor. Olayın Alman Şansölyesi Olaf Scholz'un Çin ziyaretinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

23.04.2024 17:10
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Ortaya çıkan son sızıntılara göre, Almanya Çin'in 3 teknoloji casusunu resmi olarak tutukladı. Çin Gizli İstihbarat Servisi için çalıştığı belirlenen kişilerin, özellikle askeri amaçlarla kullanılabilecek olan bilgileri ele geçirmeye çalıştığı tespit edildi.

Çalınan bilgilerin askeri anlamda kullanılarak Çin donanmasını önemli ölçüde güçlendirebileceği iddia ediliyor. Bu olayın Alman Şansölyesi Olaf Scholz'un Çin'e yaptığı kapsamlı ziyaretin hemen ardından gerçekleşmesi ise oldukça manidar olarak karşılandı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Almanya, Çin'in teknoloji casuslarına acımadı

Çin hükümeti için çalıştığı belirlenen Ina F., Thomas R. ve Herwig F. isimli kişilerin, yaklaşık 2 yıldır Düsseldorf'daki bir firma üzerinden casusluk faaliyetlerinde bulunduğu konusunda güçlü kanıtlar ele geçirildi. Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann ise yaptığı açıklamada, yakalanan ajanların Çin donanmasının teknolojik gücünü artırmak için çeşitli bilgiler elde etmeye çalıştığını öne sürdü.

Almanya, Çin'in 3 teknoloji casusunu tutukladı

Geçtiğimiz haftalarda, Almanya'da Rusya adına casusluk yaptığı ortaya çıkan 2 kişi tutuklanmıştı. Bu gelişmeler ülke vatandaşlarını büyük bir endişeye sevk ederken, Alman hükümetinin güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirip en üst düzeye çıkaracağı söyleniyor. Yaşanan olayın, ülkede üretim yapan teknoloji şirketlerini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda teknoloji dünyası için hayırlı olmasını umuyoruz.

ABD'nin en büyük operatörü, yıllardır vatandaşlara casusluk mu yapıyor?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Alman hükümeti casus saldırılar karşısında nasıl bir pozisyon almalı? Siz teknoloji hırsızlığından çekiniyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Almanya, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Almanya, Çin'in 3 teknoloji casusunu tutukladı - Son Dakika

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