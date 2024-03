Almanya\'da 62 yaşındaki bir erkek 217 kez Covid aşısı oldu

Microsoft, Mart 2024 için Xbox Game Pass oyunlarını açıkladı

Microsoft, Mart 2024 için sunulacak ilk Xbox Game Pass oyunlarını duyurdu. Aboneleri büyük bir sürpriz bekliyor gibi görünüyor. Control Ultimate Edition ve Warhammer 40,000: Boltgun gibi oyunlar abonelere sunulacak. Ayrıca, Lightyear Frontier ve MLB The Show 24 gibi yeni oyunlar da Game Pass'e eklenecek. Mart ayında kütüphaneye katılacak diğer oyunlar arasında No More Heroes 3, PAW Patrol World ve SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated yer alıyor. Microsoft, aylık kütüphanenin ikinci yarısını da açıklayacağını ve daha fazla sürprizin Game Pass'e geleceğini söyledi.