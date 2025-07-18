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AloTech'te Yeni Atama

AloTech\'te Yeni Atama
18.07.2025 10:41
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Onur Bilgi, AloTech'te Müşteri Başarı Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

ALOTECH, Onur Bilgi'yi Müşteri Başarı Genel Müdür Yardımcısı olarak atadığını duyurdu.

AloTech'in müşteri memnuniyetini ve başarısını merkezine alan departmanının liderliğine Onur Bilgi getirildi. 16 Temmuz itibarıyla yeni görevine başlayan Onur Bilgi, Müşteri Başarı Genel Müdür Yardımcısı olarak, kullanıcıların AloTech platformundan en yüksek değeri almasını sağlama ve müşteri sadakatini pekiştirme hedeflerine liderlik edecek.

63 ülkede, 700'ün üzerinde markaya hizmet veren AloTech'in CEO'su Cenk Soyak, "Müşteri başarısı en büyük önceliğimiz. Onur Bilgi'nin global tecrübesiyle hizmet kalitemizi daha da yukarı taşıyacağımıza ve müşteri odaklı vizyonumuza güç katacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.

ONUR BİLGİ HAKKINDA

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Onur Bilgi, iş hayatına Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda yazılım geliştirici olarak başladı. Sonraki yıllarda finans, teknoloji, telekomünikasyon ve e-ticaret sektörlerinde çeşitli görevler üstlendi. J.D. Edwards'ta teknik danışmanlık, ABN Amro Bank'ta BT Koordinatörlüğü yaptı. Turkcell'de ise iş analisti ve proje yöneticiliğinden başlayarak PMO ve Dijital Kanallar yöneticiliğine uzanan çeşitli görevlerde bulundu.

2015–2023 yılları arasında Yemeksepeti'nde Chief Experience Officer (CXO) olarak görev yaparak müşteri deneyimi, çağrı merkezi operasyonu, fraud önleme ve iş ortağı katılım (partner onboarding) ekiplerini yönetti. 2023 yılında ise Delivery Hero Avrupa Bölgesi Servis Operasyonları Kıdemli Direktörü olarak atandı ve 7 ülkede binden fazla kişiden oluşan bir operasyon ekibini yönetti, bölgesel servis modeline geçiş sürecini yürüttü.

Dijital dönüşüm, müşteri deneyimi stratejisi, operasyonel mükemmellik ve hizmet optimizasyonu alanlarında uzmanlaşan Onur Bilgi, 25 yılı aşkın kariyeri boyunca uluslararası zirvelerde konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji AloTech'te Yeni Atama - Son Dakika

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