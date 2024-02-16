Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul\'u fotoğrafladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını paylaştı. Gezeravcı, "Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" ifadelerini kullandı.

16.02.2024 21:42  Güncelleme: 21:51
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını paylaştı. Gezeravcı, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek... Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı." notunu düştü.

UZAYDA 21 GÜN GEÇİRDİ

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.

Uzayda geçirilen 21 günün ardından Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 7 Şubat TSİ 17.20'de ayrılmıştı.Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, yaklaşık 48 saat süren bir yolculuğun ardından ABD'nin Florida açıklarında okyanusa inmişti.

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Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı - Son Dakika

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