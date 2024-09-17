Amazon\'dan radikal karar: çalışma modeli değişiyor! Şirkette çalkalanmalar başladı

Teknoloji

ABD'li çok uluslu bir teknoloji şirketi olan Amazon, uzaktan çalışma modelinden vazgeçtiğini duyurdu. Hibrit modele geçme kararı alan şirket, çalışanlarını haftada 5 gün ofise çağırmaya başladı. Ofise gelmek istemeyen çalışanlarla aralarında sorun yaşanırken Amazon CEO'su Andy Jassy, bu çalışma modelini reddeden işçilere ayrılmalarını söyledi.

Amazon'un CEO'su Andy Jassy'nin haftada beş gün ofise dönmeleri gerektiğini duyurmasının ardından şirket çalışanları 'yumuşak istifa' yoluyla isyan etmeyi planladı. Öfkeli çalışanlar, politikadaki yeni değişikliğe hızla tepki gösterdi ve bazıları yeni bir işe geçmeden önce yumuşak istifa uygulayacağını söyledi.

CEO, yeni değişikliğin, müşterilere ve işletmenin tamamına en iyi hizmeti verebilmek için çalışanların birbirleriyle 'icat etme, işbirliği yapma ve bağlantı kurma' konusunda 'daha iyi bir ortam sağlayacağını' açıkladı.

Hoşnutsuz bir grup Amazon çalışanı, yeni politikanın çalışanları işten çıkarmak için tasarlandığını ileri sürdü.

YUMUŞAK İSTİFA NEDİR?

Bir çalışanın işini bıraktığı anlamına gelmeyen ancak daha uzun saatler çalışmaktan kaçınılan, görevlerini sadece iş tanımına uygun olarak sınırlanan durumlar için kullanılır. Çalışanlar, işi tamamlamak için asgari düzeyde bir şey yapmak ve iş-yaşam dengesini iyileştirmek için net sınırlar koymak ister. Bu çalışanlar hala iş görevlerini yerine getirir ancak kariyerlerine yön vermek ve üstlerine fark atmak için 'iş hayattır' kültürüne abone olmaz. İş tanımlarında yazanlara sadık kalırlar ve eve gittiklerinde işi geride bırakıp iş dışı görev ve faaliyetlere odaklanırlar.

