Teknoloji

Amazon, Prime Gaming hizmeti ile her ay kullanıcılarına ücretsiz şekilde oyunlar sunarak oyuncuların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Amazon Prime Gaming Mart 2024 oyunları açıklandı. İşte liste…

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları – Mart 2024

Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 39 TL karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bununla beraber, alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı hizmetler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor.

Mart oyunda ücretsiz şekilde sunulacak oyunlar listesine baktığımızda en çok Fallout 2 ve Bus Simulator 21: Next Stop dikkat çekiyor. Öte yandan Scarf, Mystery Case Files: Moths to a Flame ve Pearls of Atlantis: The Cove gibi yapımlar olduğunu da görüyoruz.

Microsoft, PC oyunlarını hızlandıracak! NVIDIA, AMD ve Intel devreye giriyor

Amazon Prime Gaming Mart 2024 oyunları şu şekilde sıralandı;