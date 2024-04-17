AMD, ticari ve profesyonel kullanıma yönelik yeni Ryzen Pro işlemci serisini tanıttı. AMD Ryzen Pro 8000 serisi, şirketin AI PC (yapay zekalı bilgisayar) hedefine yönelik ilk işlemci ailesi olma özelliğine sahip. Peki Zen 4 tabanlı "Hawk Point" serisi neler sunacak?
AMD Ryzen Pro 8000 serisi özellikleri
Ryzen Pro 8000 serisinin öne çıkan en büyük özelliği entegre sinir işleme birimine (NPU) sahip olması. Bu, AMD'nin iş amaçlı dizüstü bilgisayarlara ve iş istasyonlarına yapay zeka özelliği getirmesini sağlayacak. Temel tasarım açısından Ryzen 8000 mobil işlemcileri baz aldığını belirtelim.
AMD; Ryzen 8000 serisinin CPU ve grafik işleme (GPU) birimlerinde değişikliğe gitmedi. Ancak ticari ve kurumsal müşteriler için özel olarak tasarlanmış ek güvenlik, yönetim ve güvenlik özellikleri sunduğunu ifade etti.
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AMD'nin XNDA NPU motoru, yapay zeka operasyonları için saniyede 16 trilyona (TOPS) kadar özel işlem gücü sağlayacak. Şirkete göre bu, Intel'in Meteor Lake işlemcilerindeki 11 TOPS NPU'dan daha başarılı olacağı anlamına geliyor.
Geçtiğimiz hafta tanıtılan Intel Lunar Lake serisi, dizüstü bilgisayarlarda 34 TOPS işlem gücü sunacak. AMD ise yeni Ryzen Pro 8000 ile sistem genelinde 39 TOPS yapay zeka performansı elde edilebileceğini söyledi.
Ryzen Pro 8000 serisi iş istasyonu, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara güç verecek. Ayrıca Ryzen Pro 8000G'nin NPU'ya sahip ilk iş odaklı masaüstü işlemci olacağı belirtildi. Ryzen Pro 8840 mobil işlemci ise Pro 7840 serisine kıyasla Ryzen AI özelliklerine sahip olacak.
AMD'nin açıklamasına göre NPU birimi daha iyi gizlilik, gecikme, performans ve pil ömrü için yapay zeka görevleri sunacak. Ayrıca yapay zeka hızlandırmalı özellikler ve yazılımlar için yeni olanakların da kapısını aralıyor.
Son Dakika › Teknoloji › AMD, Ryzen Pro 8000 Serisini Tanıttı: İşlemcilerde Yapay Zeka Özellikleri - Son Dakika
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