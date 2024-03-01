Amerika, Çinli Otomobil Markalarına Karşı Ambargo Uygulayabilir

Teknoloji

Amerika hükümeti, Çinli otomobil üreticilerine karşı büyük bir ambargo uygulayabilir. Geçtiğimiz günlerde Başkan Joe Biden'ın özel emriyle başlatılan soruşturma sonucunda, başta Çin menşeililer olmak üzere birçok farklı markanın otomobillerinde kullandığı akıllı teknolojilerin çeşitli ajanlık faaliyetlerinde kullanılabileceği tespit edilmişti.

Hatta bu araçların uzaktan kontrol ile tüm fonksiyonlarının saniyeler içinde kapatılabileceği de iddia ediliyor. Eğer iddia edilen önlemler uygulamaya konulursa, ülkedeki birçok yabancı otomobil firması oldukça zor günler geçirecek gibi görünüyor. İşte tüm detaylar…

Amerika, Çinli otomobil markalarına karşı harekete geçti

Bizzat Başkan Biden tarafından yapılan 29 Şubat tarihli resmi açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın özellikle Çinli otomobil üreticilerinin Amerika topraklarındaki tüm faaliyetlerini ayrıntılı şekilde kontrol etmeye başlayacağını ve gerektiği takdirde sert önlemlerin alınacağını söyledi.

Ayrıca yüksek teknolojili bazı araçların özel olarak denetlemeden geçeceği de söyleniyor. Çünkü mobil cihazlara ve bilgi işlem altyapılarına kolayca erişebilen akıllı sistemler Çinli otomobillerde yoğun olarak kullanılıyor. Bu sistemlerin depolayacağı önemli verilerin ise Çin hükümetinin eline geçebileceği şüpheleri doğmuştu.

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Meksika'da fabrika açmayı planlayan dev Çinli otomobil markası BYD'nin Amerika pazarına girip girmeyeceğinin gündeme geldiği günlerde, yapılan bu açıklamaların Çin firmaları için kırmızı alarm olduğunu söyleyebiliriz.

Çin'in Amerikan markalarını itinayla denetime tabi tuttuğunu söyleyen Biden, aynı yöntemi onlara karşı uygulamaktan bu zamana kadar neden çekindiklerini sorguladığını belirtti. Günün sonunda tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amerika'nın uygulamaya koyduğu doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.