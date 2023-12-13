Ankaragücü Başkanı Hakeme Saldırdı, Süper Lig Maçları Ertelendi

MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçında üzücü bir olay meydana geldi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumrukla saldırıda bulundu. Bu olay sonrasında futbol camiasında yeni kararlar alındı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, lig başlangıç tarihini açıkladı.

Süper Lig karşılaşmaları 19 Aralık'ta tekrar başlıyor!

Süper Lig'de pazartesi akşamı oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasında üzücü bir olay meydana geldi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırıda bulundu. Bunun üzerine başta futbol dünyası olmak üzere çoğu kişi tepki gösterdi.

Olayın ardından hakemler, MHK'ye mazeret bildirerek maçlara çıkmayacaklarını belirtti. Bunun üzerine TFF, Süper Lig karşılaşmalarını süresiz olarak ertelediklerini duyurdu. Tüm bunların sonucunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı yaptı.

TFF resmen açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi

Toplantı esnasında Süper Lig karşılaşmalarının ne zaman başlayacağını da duyurdu. "Tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenmesi kararını almıştık. Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacak."

Ayrıca Büyükekşi, önemli bir detay da ekledi. 19 Aralık Salı günü 17. hafta maçları başlayacak. Ancak 16. hafta maçlarının 10 Ocak haftasında oynanacağını sözlerine ekledi. Bununla birlikte TFF başkanı, Halil Umut Meler'in göreve devam edeceğini de belirtti. "Halil Umut Meler, UEFA'nın da FIFA'nın da çok sevdiği bir hakem, EURO 2024'te görev almasını bekliyoruz. Şu an hakemliği bırakması gibi bir durum yok."

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