Kepez'de geleceğin meslekleri Antalya Bilim Merkezi'nde konuşuluyor

Kepez Belediyesi bünyesinde hizmet veren Antalya Bilim Merkezi, Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında gençleri geleceğin meslekleriyle buluşturuyor. Alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek söyleşilerde, yapay zekadan tarım teknolojilerine kadar farklı kariyer alanları ele alınacak.

Antalya Bilim Merkezi, gençlere geleceğin mesleklerini yakından tanıma fırsatı sunuyor. Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında iki gün sürecek söyleşilerde, üniversite tercihi yapmaya hazırlanan gençler geleceğin mesleklerini alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerinden dinleme fırsatı bulacak. Yapay zeka ve veri mühendisliğinden tarım teknolojilerine, tıbbi ve aromatik bitkilerden yeni nesil kariyer alanlarına kadar birçok başlıkta gerçekleştirilecek söyleşiler, gençlerin bilinçli tercih yapmalarına ve meslekleri yakından tanımalarına katkı sağlayacak. Bugün Robotik ve Yapay Zeka, Turizm ve Gastronomi Yönetimi ile Fizyoterapi söyleşileriyle başlayan etkinlik, 17 Temmuz Cuma günü farklı oturumlarla devam edecek. Günün ilk oturumu saat 11.00'de yapılacak. "Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği" başlıklı söyleşide Prof. Dr. Alper Bilge ile Lycia AI Kurucu Ortağı Atakan Sayın, yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeleri, veri mühendisliğinin geleceğini ve bu alandaki kariyer fırsatlarını katılımcılarla paylaşacak. Aynı gün saat 12.00'de başlayacak ikinci oturumda ise "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön Lisans Programı" ele alınacak. Korkuteli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Songül Çetin Torun, Nilglobal Tarım Gıda Ltd. Şti. Kurucu Ortağı Bilge Aydınlı ve Kepez Belediyesi stajyeri Hatice Beyza Güneş, programın eğitim içeriği ile sektörün sunduğu istihdam durumları hakkında bilgi verecek. Günün son söyleşisi saat 15.00'te düzenlenecek. Prof. Dr. Mehmet Topakçı, "Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği" alanındaki yenilikleri ve mesleğin geleceğini anlatırken, Targe Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

Orallar Grup Şirketleri'nden Erdi Dilber de sektörde edindiği mesleki deneyimleri gençlerle paylaşacak.

Antalya Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Bilim Kafe etkinlikleriyle, gençlerin ilgi duydukları meslekleri uzman isimlerden dinlemeleri, geleceğin iş dünyasına ilişkin güncel bilgiler edinmeleri ve kariyer planlamalarına yön verecek önemli kazanımlar elde etmeleri hedefleniyor. - ANTALYA