Antalya'da uzay devleri zirvesi, NASA ve ESA yöneticileri 6 Ekim'de buluşacak - Son Dakika
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Antalya'da uzay devleri zirvesi, NASA ve ESA yöneticileri 6 Ekim'de buluşacak

Antalya\'da uzay devleri zirvesi, NASA ve ESA yöneticileri 6 Ekim\'de buluşacak
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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında 3. IAF Küresel Uzay Liderleri Zirvesi, 6 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek. NASA, ESA, ISRO ve JAXA'nın üst düzey yöneticilerinin katılacağı zirvede Ay ekonomisi, yörünge güvenliği ve afetlerle mücadelede uzay teknolojileri ele alınacak.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), dünyanın önde gelen uzay ajanslarının üst düzey yöneticilerini Antalya'da bir araya getirecek. IAF'ın açıkladığı programa göre Küresel Uzay Liderleri Zirvesi'nde yer alacak isimler arasında NASA, ESA, ISRO, JAXA ve Türkiye Uzay Ajansı'nın üst düzey yöneticileri bulunuyor. Zirvede Ay ekonomisi, yörünge güvenliği ve afetlerle mücadelede uzay teknolojileri masaya yatırılacak.

Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77'ncisi, 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin tarihinde ilk kez ev sahipliği yapacağı kongre, NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde, "The World Needs More Space" (Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var) temasıyla düzenlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kongrede; uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, akademisyenler, girişimciler ve sektör temsilcileri bir araya gelecek. Organizasyonda uzay bilimi ve keşif çalışmalarından uydu teknolojilerine, derin uzay görevlerinden uzay tıbbına, sürdürülebilir sistemlerden uzay faaliyetlerinin hukuki ve etik boyutlarına kadar çok sayıda konu ele alınacak.

Uzay ajanslarının yöneticileri Antalya'da bir araya gelecek

"Kongrenin dikkat çeken etkinliklerinden biri olan 3. IAF Küresel Uzay Liderleri Zirvesi (Global Space Leaders Summit), 6 Ekim'de Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilecek. Yalnızca davetlilere açık olacak zirve, "Yeni Uzay Çağı: Küresel Zorluklar, Stratejik Fırsatlar ve Sorumlu Yönetişim" temasıyla düzenlenecek.

IAF'ın açıkladığı programa göre zirvenin katılımcıları arasında NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Genel Direktörü Josef Aschbacher, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) Başkanı V. Narayanan, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Başkanı Hiroshi Yamakawa ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç yer alıyor.

Ay ekonomisi masaya yatırılacak

Programda ayrıca Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden Li Guoping, Roscosmos'tan Sergey Krikalev, İngiltere Uzay Ajansı'ndan Rebecca Evernden ve Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi Başkanı ve CEO'su Francois Jacq'ın yanı sıra çok sayıda ülkenin uzay kurumlarının üst düzey yöneticileri bulunuyor. Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA) Direktörü Aarti Holla-Maini ise programda gözlemci olarak yer alıyor.

6 Ekim'de gerçekleştirilecek 3. IAF Küresel Uzay Liderleri Zirvesi'nde, Ay ekonomisi, yörünge güvenliği ve afetlerle mücadelede uzay teknolojileri olmak üzere üç ana başlık ele alınacak. "Ay Ekonomisi: İnsanlığın Bir Sonraki Sınırını İnşa Etmek" başlıklı oturumda Ay'da uzun vadeli insan varlığının oluşturulması, altyapı, bilimsel iş birliği, ticari fırsatlar, kaynakların kullanımı ve uluslararası yönetişim konuları ele alınacak. "Yörüngesel Dayanıklılık: Uzayı Herkes İçin Güvence Altına Almak" başlığında ise giderek artan uzay enkazı, uzay trafiğinin koordinasyonu, yörünge kaynaklarına erişim, sorumlu davranış ilkeleri ve yörüngelerin uzun vadeli güvenliği değerlendirilecek. Zirvenin üçüncü ana başlığını ise uzay teknolojilerinin afetler ve küresel sorunlarla mücadelede kullanımı oluşturacak. Dünya gözlem sistemleri, afet risklerinin azaltılması, iklim değişikliğine karşı dayanıklılık, çevresel izleme ve uydu verilerinin karar alma süreçlerinde kullanılması görüşülecek.

IAC 2026 bildiri başvurusunda rekor

IAC 2026'nın bilimsel programına yönelik başvurularda da rekor seviyeye ulaşıldı. Kongre için 108 ülkeden 8 bin 330'un üzerinde bildiri özeti gönderilirken, bu rakamla IAC tarihinin bildiri başvuru rekoru kırıldı. Antalya'daki kongre erken kayıt döneminde de IAC tarihindeki en yüksek sayıya ulaşırken, organizasyona 100'ün üzerinde ülkeden 10 binden fazla katılımcının gelmesi bekleniyor.

Kongrenin ana teması olan "The World Needs More Space" (Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var) ile uzayın güvenli ve sürdürülebilir şekilde keşfedilmesi, barışçıl kullanımının korunması, uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve uzay çalışmalarının sağladığı imkanlardan daha fazla ülkenin yararlanabilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Antalya'da uzay devleri zirvesi, NASA ve ESA yöneticileri 6 Ekim'de buluşacak - Son Dakika

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