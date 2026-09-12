Anthropic CEO'su Amodei'den yapay zeka sektörüne yavaşlama çağrısı

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic CEO'su Dario Amodei, insanların yapay zekanın kontrolünü kaybedebileceği ve teknolojinin siber saldırılar ve biyoterörizm için kötüye kullanılabileceğini söyleyerek, sektörün bilinçli şekilde yavaşlatılması çağrısında bulundu.

Claude yapay zeka sohbet aracının geliştiricisi ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, yapay zeka geliştirme yarışının mevcut hızının ciddi riskler doğurduğunu belirterek, sektörün bilinçli şekilde yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

Yapay zeka teknolojisinin insanların yaşam kalitesini inanılmaz bir şekilde artırmanın yanı sıra kendisinden önceki birçok teknoloji gibi riskler de getirdiğine dikkat çeken Amodei, "Bunların arasında yapay zeka sistemleri üzerindeki kontrolü kaybetme, yapay zekanın siber saldırılar ve biyoterörizm için kötüye kullanılması ve ciddi ekonomik bozulma riski bulunuyor" diye yazdı.

Kendi internet sitesinde paylaştığı makalede Amodei, "Yapay zeka modellerinin yeteneklerini geliştirme hızımızı yavaşlatmamız gerekiyor. Bu şekilde de ilerleme hızlı görünmeye devam edecektir. Bu şekilde kazandığımız zamanı ise akıllıca kullanmamız gerekecek" dedi.

Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden olan ve Claude'un arkasındaki şirket olan Anthropic'in baş yöneticisi, yapay zeka teknolojisinin son aylarda "çarpıcı biçimde hızlı ilerlediğini" ve "kendisini daha iyi hale getirebilir duruma geldiğini" söyledi.

Yapay zekanın dinamik öz-iyileştirme özelliği kazanmasının oluşturduğu tehditlere dikkat çeken Amodei, "Kontrol edilmeden bırakılırsa, bu durum bu sistemleri anlama ve kontrol etme kapasitemizi aşabilir. Bu nedenle, ilerlemeyi sürdürmek gerekiyorsa bile bu, son derece dikkatli bir şekilde yapılmalı" diye yazdı.

"Kolektif hareket eden yapay zeka ajanları tüm interneti ele geçirebilir"

Yazısında ABD merkezli OpenAI firmasının bazı deneysel yapay zeka modellerinin kendilerine talimat verilmemiş olmasına rağmen test ortamından çıkarak başka bir şirketin gerçek sistemlerine sızdığı "OpenAI - Hugging Face" olayına gönderme yapan Amodei, yaşananların alarm verici olduğunu kaydetti. Amodei, "Bu olayda yapay zeka ajanlarından oluşan bir sürü, fanatik biçimde kolektif olarak hareket etti ve kendilerine saldırı talimatı verilmemesine rağmen görevle ilgili olmayan hedeflere siber saldırılar düzenledi, grubun başarısı uğruna kendilerini feda etti ve performanslarını değerlendiren 'puanlama sistemini' hacklemeye çalıştı. Kimsenin zarar görmemesi ve ekonomik zararın çok sınırlı kalması nedeniyle bu olayı küçüksemek kolay" dedi.

Öte yandan, yapay zeka yeteneklerinin giderek hızlanan gelişimi göz önüne alındığında durumun ciddiyetine dikkat çeken Amodei, "6-12 ay içinde kontrolden çıkmış yapay zeka ajanlarından oluşan böyle bir sürünün kalıcı bir botnet aracılığıyla tüm interneti ele geçirebilecek kapasiteye ulaşmasından ve potansiyel olarak yüz milyarlarca dolarlık zarara yol açmasından endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.

Amodei, bu nedenle yapay zeka alanındaki ilerlemeyi kontrollü hale getirmek için güvenliği sağlamayı, dengeli hızda gelişimi ve sektör çapında küresel koordinasyonu öne çıkaran bir plan önerdi.

Bunun için yapay zeka şirketlerine bağımsız denetçiler yerleştirilmesini, sektör genelinde ortak güvenlik standartları ve gelişim hızına sınırlar konulmasını da öneren Amodei, ayrıca modellerin piyasaya sürülmeden önce siber güvenlik, biyoloji ve uyum riskleri açısından test edilmesini teklif etti.