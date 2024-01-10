Akıllı telefonları belirli standartlar altında test ederek sıralayan AnTuTu, kısa süre önce ekim ayının en hızlı amiral gemisi modelleri listesini paylaştı. Listenin zirvesi kullanıcıları bir hayli şaşırtırken, bazı popüler amiral gemisi telefonların istenen performansı gösterememesi dikkatleri çekti. Peki an itibariyle globaldeki mobil pazarın en güçlü Android akıllı telefonları hangileri? İşte AnTuTu en hızlı amiral gemisi Android telefonlar listesi!

AnTuTu en hızlı amiral gemisi Android telefonlar listesi – Global

AnTuTu'nun aralık ayını kapsayan en hızlı Android telefonlar listesine her zamanki gibi Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek'e büyük farkla üstünlük kuran üretici, listedeki 10 modelin 9'unda karşımıza çıktı. Buna göre kasımda tanıtılan ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'le gelen iQOO 12 açık ara farklı en hızlı Android amiral gemisi oldu. Toplamda 2 milyon 86 bin 638 puan alan akıllı telefonu 1 milyon 559 bin 604 puanlı Xiaomi 13 takip etti.

Üçüncü sırada 1 milyon 551 bin 689 puanlı Galaxy S23 Ultra yer alırken, dördüncü sıradaysa 1 milyon 551 bin 358 puanlı Galaxy S23+ karşımıza çıkıyor. Listenin beşinci sırasında 1 milyon 542 bin 570 puanla Nubia Z50 karşımıza çıkıyor.

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İşte aralık ayının globaldeki en hızlı 10 Android telefonu:

iQOO 12 – 2,086,638 puan

Xiaomi 13 – 1,559,604 puan

Galaxy S23 Ultra – 1,551,689 puan

Galaxy S23+ – 1,551,358 puan

Nubia Z50 – 1,542,570 puan

Galaxy S23 – 1,518,165 puan

Xiaomi 13T – 1,507,811 puan

OnePlus 11 – 1,473,522 puan

Honor Magic 5 – 1,373,930 puan

POCO F5 Pro – 1,314,761 puan