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Apple AirTag 2 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Apple AirTag 2 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Apple, yeni ürünler tanıtmaya devam ediyor. Şirketin merakla beklenen ürünlerinden biri olan AirTag 2'nin tanıtımı ertelendi. İlk modeli 2021'de piyasaya sürülen AirTag'in ikinci modeli 2025 yılında tanıtılacak. Apple, stoklardaki AirTag'leri tüketmek istiyor. AirTag 2, Vision Pro entegrasyonu ve Hassas Takip özelliği ile dikkat çekecek.

Apple AirTag 2 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı
08.01.2024 - 20:30,
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Apple, her yıl yepyeni ürünler tanıtıyor. Bu doğrultuda şirket, önümüzdeki senelerde de boş durmayacak. Firmanın yeni Mac'ten iPad'e kadar birçok elektronik cihaz tanıtacağı öne sürülüyor. Fakat bunlar dışında merakla beklenen ürünlerden biri de AirTag 2.

Teknoloji devi, birkaç yıl önce ilk AirTag modelini piyasaya sürdü. Şirketin ikinci bir model üzerinde çalışıp çalışmadığı bile henüz net değilken, bu ürünün gelecek yıl tanıtılması bekleniyordu. Ancak yakın zamanda çıkan yeni bilgiler, bu yeni modelin tanıtımı için biraz daha bekleyeceğimizi ortaya koydu. İşte Apple AirTag 2 tanıtım tarihi…

Apple AirTag 2 tanıtım tarihi ortaya çıktı

Apple'ın en sevilen ürünlerinden AirTag, neredeyse madeni para büyüklüğünde bir cihaz. Takılabilen bir ürün olan AirTag, eşyanızın yerini takip edebilmenizi sağlıyor. Bu da kaybolduğunda nerede olduğunu görebilmeniz anlamına gelmekte. İlk model 2021'de piyasaya sürülmüştü. İkincisinin ne zaman tanıtılacağı ise kısa süre önce ortaya çıktı.

Apple AirTag 2 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Apple ile ilgili önemli kaynaklardan Bloomberg'den Mark Gurman'a göre ABD merkezli şirket, AirTag 2'yi bu yıl tanıtmayı düşünüyordu. Ancak bu tanıtımın 2025'e ertelendiği aktarıldı. Paylaşılan bilgilere göre Apple'ın yeni AirTag 2'yi ertelemesinin nedeni, stoklardaki AirTag sayısının bir hayli fazla olması. Yani şirket, yeni bir model tanıtmadan önce eldekileri tüketmek istiyor.

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Analist Ming-Chi Kuo'nun yakın zamanda ortaya çıkardığı bilgilerin de bunu desteklediğini belirtmek gerekiyor.

Vision Pro ile entegre olacak

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre AirTag 2 özellikleri arasında Vision Pro entegrasyonu da olacak. İddialara göre yeni cihaz, Vision Pro ile birlikte kullanıcıları kayıp eşyalara görsel olarak yönlendirecek. Öte taraftan Apple, "Hassas Takip" özelliğinin menzilini artıracak. Bu, kayıp eşyanın daha kolay bulunabilmesini sağlayacak. AirTag 2, özellikleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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