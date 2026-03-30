Apple, Birleşik Arap Emirlikleri\'ndeki mağazalarını kapattı

30.03.2026 18:32
ABD merkezli teknoloji devi Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüm mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Kararın, bölgede artan güvenlik riskleri ve Orta Doğu'daki yükselen gerilim nedeniyle alındığı bildirildi. Şirket, ülke genelindeki toplam 5 Apple Store'un faaliyetlerini durdururken, kapatılan mağazalar arasında Dubai ve Abu Dabi'deki yoğun şubeler de yer aldı.

5 APPLE STORE'UN FAALİYETLERİ DURDURULDU

GEREKÇE GÜVENLİK

Kapatma kararının arkasında, Orta Doğu'da artan askeri gerilim ve güvenlik endişeleri bulunuyor. Şirketin bu adımı, çalışan ve müşteri güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı ifade edildi.

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, özel sektör şirketlerine çalışanların açık alanlarda bulunmasını sınırlama ve mümkün olduğunca uzaktan çalışma modeline geçme çağrısında bulundu.

YENİDEN AÇILIŞ TARİHİ BELİRSİZ

Mağazaların ilk etapta birkaç gün kapalı kalacağı belirtilirken, bazı kaynaklarda "bir sonraki duyuruya kadar kapalı" ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.

Öte yandan şirketin, durumun normale dönmesi halinde mağazaları kademeli olarak yeniden açmayı planladığı belirtiliyor.

BÖLGEDE ZİNCİRLEME ETKİ

Apple'ın yanı sıra birçok global markanın da benzer şekilde faaliyetlerini durdurduğu veya sınırlandırdığı bildirildi. Bölgedeki çatışma ortamının ticaret, turizm ve perakende sektörünü doğrudan etkilediği ifade ediliyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
