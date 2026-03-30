Apple, Birleşik Arap Emirlikleri\'ndeki mağazalarını kapattı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüm mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Kararın, bölgede artan güvenlik riskleri ve Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması nedeniyle alındığı belirtildi.

5 APPLE STORE'UN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri genelinde bulunan toplam 5 Apple Store'un faaliyetlerini durdurdu. Kapatılan mağazalar arasında Dubai ve Abu Dabi'deki en yoğun şubeler de yer aldı.

GEREKÇE GÜVENLİK

Kapatma kararının arkasında, Orta Doğu'da artan askeri gerilim ve güvenlik endişeleri bulunuyor. Şirketin bu adımı, çalışan ve müşteri güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı ifade edildi.

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, özel sektör şirketlerine çalışanların açık alanlarda bulunmasını sınırlama ve mümkün olduğunca uzaktan çalışma modeline geçme çağrısında bulundu.

YENİDEN AÇILIŞ TARİHİ BELİRSİZ

Mağazaların ilk etapta birkaç gün kapalı kalacağı belirtilirken, bazı kaynaklarda "bir sonraki duyuruya kadar kapalı" ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.

Öte yandan şirketin, durumun normale dönmesi halinde mağazaları kademeli olarak yeniden açmayı planladığı belirtiliyor.

BÖLGEDE ZİNCİRLEME ETKİ

Apple'ın yanı sıra birçok global markanın da benzer şekilde faaliyetlerini durdurduğu veya sınırlandırdığı bildirildi. Bölgedeki çatışma ortamının ticaret, turizm ve perakende sektörünü doğrudan etkilediği ifade ediliyor.