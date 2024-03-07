Apple Car Projesi İptal Edildi: İşte Detaylar

Teknoloji

Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın on yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı elektrikli araç projesini iptal ettiği ortaya çıkmıştı. Bu sızıntıyla birlikte araba sektöründe gözler teknoloji devine çevrilmişken, bugün yeni detaylar ortaya çıkarıldı. İşte Apple Car ile ilgili duyanları şaşırtan bilgiler…

Apple Car ile ilgili yeni ortaya çıkan detaylar

Apple, 2014 yılından beri geliştirdiği söylenen "Titan Project" kod adlı elektrikli arabasını, 2 bin kişilik ekibe açıklama yaparak iptal etti. Çalışmalarda yer alan mühendis ve tasarım ekibinin farklı projelere kaydırıldığı söyleniyorken, bir dizi donanım mühendisi ise ne yazık ki işten çıkarıldı.

Bu elektrikli aracın gelişmiş otonom teknolojiye sahip olmasıyla birlikte kendi kendine gidebileceği söyleniyordu. Bununla beraber 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak görünen o ki Apple, yıllardır sürdürdüğü Ar-Ge harcamalarında vizyonu sürdürmekte zorlandı.

İptal edilen Apple Car projesinin maliyeti belli oldu! Biraz cep yakıyor

Apple'ın elektrikli araba projesi için çok ciddi yatırımlar yaptığı söyleniyor. Bu doğrultuda bu büyük projenin iptal edilmesi, merakı da beraberinde getirdi. Kısa süre önce ise bazı güvenilir kaynaklar, Apple Car ile ilgili bilinmeyen detayları paylaştı. Bunlara yakından bakalım.

Apple, Mercedes ve Ford ile anlaşmaya çalışmış

Bu detaylar, projenin ilk zamanlarıyla ilgili. Aktarılan bilgilere göre Apple, elektrikli araç üretmek için ilk olarak Mercedes-Benz ile bir iş birliği yapmaya çalışmış. Bunun için masaya oturan şirketler, aylardır süren görüşmelerde ilerleme kaydetmiş ve akabinde çalışmaya başlamışlar.

Mercedes, Apple Car'ı üretecekti. Ancak sadece bununla kalmayıp, aracın otonom sürüş yazılımını kendine ait modellere de entegre edecekti. Böylelikle daha fazla satış yapmayı hedefliyordu. Ancak aradan biraz zaman geçmesinin ardından Apple, bu işi Mercedes olmadan da kendi başlarına yapabileceklerini düşünerek anlaşmadan çekilmiş.

Öte taraftan Apple'ın araç üretimi için Ford ile de görüştüğü ancak bunun için yapılan ilk toplantıdan sonra tarafların bir daha bir araya gelmediği aktarıldı.

McLaren'ı satın alacaktı

Kaynağa göre Apple, Mercedes ve Ford ile anlaşamadıktan sonra bir araç üreticisini satın almayı planlamaya başlamış. Akabinde şirket, Tesla'yı satın almak üzere şirketin CEO'su Elon Musk ile görüşmeler yapmış. Ancak Apple CEO'su Tim Cook istemediği için bu görüşmeler devam ettirilmemiş. Daha sonrasında iki şirketin araç için pil satın almak üzere tekrardan masaya oturduğu belirtiliyor.

Bir diğer detay ise bir hayli dikkat çekiyor. Aktarılan bilgilere göre Apple, Tesla ile anlaşamayınca bu sefer de lüks araba üreticisi McLaren'ı satın almak için masaya oturmuş. Birkaç defa bir araya gelen şirketlerin bu anlaşmayı tamamlamaya çok yakınken son anda vazgeçilmiş. Eğer bu satın alma gerçekleşmiş olsaydı, Apple'ın birçok üründe imzası olan tasarımcısı Jony Ive -şu anda çalışmıyor-, Londra'da bir stüdyo kuracaktı.

Apple Car fikri, Steve Jobs'a ait

Apple Car ile ilgili ilk sızıntı, 2014 yılında gerçekleşti. Ancak otonom sürüşlü elektrikli araba üretme fikrini ilk Steve Jobs'ın ortaya attığı söyleniyor. Hatta Jobs'ın 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz sırasında iflasın eşiğinde olan araç üreticisi General Motors Co. şirketini satın alma düşüncesi varmış. (Bu firma günümüzde halen ayakta.)

Aktarılan bilgilere göre Apple, iPhone'u daha da popüler hale getirme çalışmalarına odaklandığı için Steve Jobs da bir araba projesine başlamanın sırası olmadığını söyleyerek bu planını bir süreliğine askıya almış.

Apple Car çok maliyetliydi

Kaynağa göre Apple, elektrikli arabayı 85 bin dolar maliyetle üretmeyi hedefliyordu. Ancak bunun daha fazla, 120 bin dolara kadar çıktığı belirtiliyor. Kaynağa göre teknoloji devi, bu proje için şimdiye kadar 1 milyar dolardan fazla para harcadı. Bu miktarın, 2.5 trilyon dolardan fazla piyasa değerine sahip bir şirket için ne kadar önemli olduğu tartışılır. Ancak bundan para kazanamadıkları için ciddi bir kayıp olarak görüldüğü kesin.

Apple Car ile ilgili yeni çıkan detaylar bu kadardı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.