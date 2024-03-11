Apple, otonom elektrikli araç geliştirmeye yönelik uzun süredir devam eden projesini geçtiğimiz haftalarda iptal etti. 10 yılı aşkın süredir devam eden ve Project Titan olarak bilinen Apple Car için yeni iddialar ortaya çıktı. Önemli kaynaklar, aracın tasarımının nasıl olacağını anlattı.
Apple Car tasarımı VW ID Buzz gibi olabilirdi
Apple'da Project Titan olarak bilinen otomobil programı, en yoğun döneminde binden fazla kişiyi istihdam edecek kadar büyümüştü. Ancak geliştirme sürecinin, başlangıçta öngörülenden çok daha zor olduğu ortaya çıktı.
Raporlara göre Apple, yıllar boyunca birkaç farklı araç tasarımını araştırdı. 2017'deki ilk prototipler 1950'lerin ikonik Volkswagen Microbus'ını veya yakın tarihli VW ID Buzz konseptini andırıyordu. 2020'deki bir başka tasarım ise Canoo Lifestyle Vehicle'ın yuvarlak şeklinden ilham aldı.
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Şirket içerisindeki tasarımcılar, aracın eğlence ve iletişim için büyük ekranlara sahip minimalist bir iç mekana sahip olduğunu ortaya koydu. Dört koltuklu bir tasarıma sahip olduğu belirtilen Apple Car, "martı kanadı" kapılarıyla farkını ortaya koyacaktı.
Ancak teknolojinin önemli kilometre taşları bir türlü yakalanamadı. En son prototipin sadece direksiyon simidi ve pedallar gerektiren 2. seviye otonomiye ulaşabildi. Geliştirme maliyetlerinin milyar doları bulacağı ve tam otonomiye ulaşmak için net bir yol olmayacağı fark edildi. Bunun üzerine Apple yöneticileri, aracın fişini çekmeye karar verdi.
İptal, Apple'ın otomotiv hedefleri için büyük bir gerileme anlamına geliyor. Mühendisler, gerçek olması halinde, iPhone'un telefon dünyasına yaptığına benzer şekilde, otomotiv endüstrisini dönüştüreceğine inanıyordu.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, Project Titan için tasarım detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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