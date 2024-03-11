Apple, Çin\'de yeni bir mağaza daha açıyor

Teknoloji

Çin pazarında eski günlerini arayan Apple, ülkede bir mağaza daha açarak yeniden iddialı duruma gelmek istiyor. Yeni mağazası için Şanghay'ı seçen şirket, şehirdeki toplamda 8. mağazasını açmış olacak. Böylece Çin, Amerika'dan sonra firmanın en geniş satış ağına sahip olduğu ülke olmaya devam edecek.

Bu durum Apple'ın ülkeye verdiği büyük önemi gösterse de, büyük bir düşüş yaşayan iPhone satışları şirket yönetimini oldukça sıkıntıya sokmuş durumda. Buna bir çare arayan yönetimin, bölgede yeni mağazalar açmaya devam edebileceği konuşuluyor. İşte tüm detaylar…

Apple, Çin pazarında dertli!

Apple Jingan olarak adlandırılacak yeni şube, tam şehrin merkezinde konumlanıyor. 21 Mart tarihinde açılacağı açıklanan mağaza, Apple'ın ülkedeki 47. şubesi olma özelliğini taşıyor. Bu girişim Çin halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırken, şirketin ülkedeki gelecek yatırımlarının bir göstergesi olarak yorumlandı. 1.4 milyarlık devasa nüfusuyla önemli bir ekonomik potansiyel bulunduran ülke, Amerikalı teknoloji devleri için vazgeçilmez bir konumda.

Çin'deki iPhone satışları önceki yıla kıyasla tam %24'lük bir düşüş yaşarken, Huawei telefonlar %64 oranında daha fazla satış yaptı. Birçok kişiyi oldukça şaşırtan bu durumun başlıca nedeni olarak ise, Çinli şirketlerin özellikle hükümetin desteğiyle artan teknolojik kapasitesi olarak gösteriliyor. Ayrıca ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz de Çin halkının satın alma gücünü gözle görülür şekilde düşürdü.

İptal edilen Apple Car işte böyle görünecekti!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın Çin'de uygulamaya koyduğu satış stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.