Apple, Epic Games\'in iOS geliştirici hesabının engelini kaldırdı

Teknoloji

Apple, nihayet Epic Games platformunun iOS'taki geliştirici hesabına koyduğu engeli kaldırdı. Buna göre, Epic artık Fornite başta olmak üzere birçok sevilen oyununu iOS kullanıcıları için de sunabilecek. Birçok kişi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan bu haber, teknoloji dünyasında da gündem oldu. Engellenme sebebi ise, Apple'ın şirketi güvenilir bir partner olarak nitelendirmemesi ve mağaza kurallarını sürekli olarak ihlal etmekle suçlamasıydı. İşte tüm detaylar…

Apple ile Epic Games savaşında yeni gelişme!

Apple'ın aniden karar değiştirip Epic Games'in engelini kaldırmasının başlıca nedeni, Avrupa Birliği'nin konuya müdahil olması olarak öne çıktı. Dijital Pazarlama Düzenlemesi kapsamında Amerikalı teknoloji devlerini mercek altına alan AB, firmanın aldığı bu kararı oldukça sorgulamış ve üst yönetimden konuyla alakalı acil bir rapor hazırlanmasını talep etmişti. Avrupa bölgesindeki rekabet şartlarını korumaya çalışan birlik, Apple'dan özellikle uygulama mağazasıyla ilgili birtakım değişikler yapmasını istiyor.

Epic Games yönetimi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Apple'ın son Avrupa Birliği düzenlemeleri sayesinde geliştirici hesaplarını yeniden açtığını öne sürerken, bu düzenlemelerin bu kadar çabuk etki etmesinden oldukça memnun olduklarını belirtti. Bu olaydan sonra geleceğe daha olumlu baktıklarının altını çizen yönetim, kendi uygulama mağazalarını açmak için de çalışmalara başladıklarını söyledi.

Apple'ın herkesten gizlediği oyun konsolu!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın uygulamaya koyduğu strateji doğru mu? Buna karşı Epic Games ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.