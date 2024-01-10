Apple\'ın En Hızlı Cihazları Belli Oldu

Apple, geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 15 serisi dahil en yeni ürünlerini piyasaya sürdü. Bu bağlamda şirketin ürün yelpazesi genişledi ve bu nedenle AnTuTu gibi platformlar tarafından her ay yayınlanan raporlarda da önemli değişiklikler yaşandı. Peki an itibariyle üreticinin en hızlı cihazları hangileri? İşte Apple'ın en hızlı cihazlar listesi!

AnTuTu Apple'ın en hızlı cihazlar – iPhone 15 ve iPad Pro puanı

Kullanıcıların ne çok merak ettiği konu doğal olarak iPhone 15 serisinin nasıl bir performans göstereceği oldu. Hatta standart ve Pro modellerin farklı işlemcilerden güç alması akıllardaki soru işaretlerini daha da artırdı.

AnTuTu verilerine göre göre aralık ayının en hızlı Apple cihazı 2 milyon 232 bin 338 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. Son dönemde zirveye adeta demir atan tableti 2 milyon 58 bin 240 puanla kardeşi 11 inç iPad Pro 4 takip etti.

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Listenin üçüncü sırasında da geçtiğimiz aylara damga vuran ve uzun süre zirveden inmeyen 12.9 inç iPad Pro 5 yer alıyor. 1 milyon 848 bin 493 puan alan cihazın ardından 1 milyon 822 bin 990 puanla 11 inç iPad Pro 3 geliyor.

iPhone 15 Pro'ların an itibariyle en güç mobil işlemcilerden birisi Apple A17 Pro'dan güç aldığını belirtelim. AnTuTu listelerinde iPhone 15 Pro altıncı, 15 Pro Max ise yedinci sırada kullanıcıların karşısına çıkıyorlar.

İşte AnTuTu verilerine göre en hızlı Apple cihazlar:

12.9 inç iPad Pro 6: 2,232,338 puan

11 inç iPad Pro 4: 2,058,240 puan

12.9 inç iPad Pro 5: 1,848,493 puan

11 inç iPad Pro 3: 1,822,990 puan

iPad Air 5 – 1 milyon 750 bin 336 puan

iPhone 15 Pro: 1 milyon 558 bin 415 puan

iPhone 15 Pro Max: 1 milyon 546 bin 274 puan

iPhone 14 Pro – 1 milyon 468 bin 987 puan

iPhone 14 Pro Max – 1 milyon 467 bin 539 puan

iPhone 15 Plus – 1 milyon 407 bin 757 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi Apple cihazı kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın