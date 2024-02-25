Apple'ın ilk katlanabilir cihazı iPad veya MacBook olacak - Son Dakika
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Teknoloji

Apple'ın ilk katlanabilir cihazı iPad veya MacBook olacak

Apple\'ın ilk katlanabilir cihazı iPad veya MacBook olacak

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte şirketler, bilgisayar, tablet ve telefon gibi elektronik ürünlerin katlanabilen versiyonlarını üretebilmeyi başardı. Samsung ve Huawei gibi firmalar bu alanda büyük bir rekabet içindeyken, Apple ise henüz ilk katlanabilir modelini geliştirme aşamasında. Son iddiaysa şirketin ilk katlanabilir cihazının iPad veya MacBook olacağı ortaya çıktı. Apple'ın katlanabilir cihaz projesi hakkında detaylar henüz bilinmiyor ancak cihazın 2025 veya daha sonraki yıllarda piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

25.02.2024 00:12  Güncelleme: 00:14
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Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte şirketler, bilgisayar, tablet ve telefon gibi elektronik ürünlerin katlanabilen versiyonlarını üretebilmeyi başardı. Teknoloji dünyasında önemli bir devrim olarak görülen bu gelişmeyle birlikte markalar, katlanabilir cihaz üretmek için yarışa girdi.

Samsung ve Huawei gibi firmalar bu pazarda büyük bir rekabet içindeyken, teknoloji dünyasının lideri olarak görülen Apple ise henüz ilk katlanabilir modelini geliştirme aşamasında. Son dönemlerde bununla ilgili önemli iddialar ortada dolaşıyor. Son iddiaysa şirketin ilk katlanabilir cihazının iPad veya MacBook olacağını ortaya koydu. İşte ayrıntılar…

Apple'ın ilk katlanabilir cihazı iPad veya MacBook olacak

Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın katlanabilir iPhone geliştirmek için rakip firmaların ürünlerini satın aldığı ve bunları inceledikten sonra ekran üretiminde sorun yaşadığı için tüm katlanabilir cihaz projesini rafa kaldırdığına dair bir söylenti ortaya atılmıştı. Kısa süre önce çıkan bir iddiaysa bunun tam tersi yönünde.

Apple'ın ilk katlanabilir cihazı iPad veya MacBook olacak

Apple ilgili güvenilir bir kaynak, şirketin katlanabilir cihaz projesini rafa kaldırmadığını, iPad veya MacBook üzerinde çalıştığını iddia etti. Cihazın geliştirilmesinin ne aşamada olduğu bilinmiyor ancak tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor. Kaynağa göre söz konusu model, 2025 veya daha sonraki yıllarda piyasaya sürülecek. Buna göre katlanabilir iPhone projesi masada değil.

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Apple'ın ilk katlanabilir cihazının iPad veya MacBook olacağı iddiası bir hayli kuvvetli. Bilindiği üzere Samsung, teknoloji devi için ekran üreticiliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Güney Koreli şirketin Apple için ekran geliştiren ekipte bir düzenleme yaptığı, yeni ekibinse 20,25 inç boyutunda katlanabilir ekran üzerinde de çalıştığı öne sürüldü.

iPhone veya iPad'in bu boyutta ekrana sahip olması pek muhtemel görünmediğine göre gözler katlanabilir MacBook'a çevrildi. Önümüzdeki günlerde yeni detaylar ortaya çıkacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple'ın ilk katlanabilir iPad veya MacBook'undan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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