Apple, iOS 17.2.1\'i yayınladı

Apple, iOS 17 işletim sistemine yönelik hata düzeltmeleri yayınlamaya devam ediyor. Birkaç önemli yazılım sorununu gideren iOS 17.2.1 paketi de nihayet çıktı. Yeni güncelleme, geçtiğimiz hafta paylaşılan iOS 17.2'den sonra bazı önemli açıklarını gideriyor.

iOS 17.2.1 ile "önemli hatalar" giderildi

Apple'ın sürüm notlarına göre, iOS 17.2.1 "önemli hata düzeltmeleri" sağlıyor. Ancak şirket hangi hataların giderildiğine dair bilgi vermedi. Ayrıca iOS 17'ye yeni bir özellik getirmediğinin de altını çizmek gerekiyor.

Apple, güncellemeyi tüm iOS 17 kullanıcıları için öneriyor. İndirmek isterseniz Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidebilir ve test edebilirsiniz. Apple ayrıca iOS 17'ye yükseltilemeyen eski iPhone modelleri için iOS 16.7.4'ü yayınladı.

iOS 17.2 güncellemesi yayınlandı! Neler sunuyor?

Apple'ın yeni özellikler eklemeden hataları ve kararlılık sorunlarını hedefleyen ara güncellemeler sunması artık alıştığımız bir durum. Büyük paketleri beklemeyen yerine, haftalık olarak dağıtılan bu güncellemeler sayesinde kullanıcı deneyimi bozulmuyor.

iOS 17.2.1 iyileştirme ve düzeltmelere odaklanırken; Apple şu anda iOS 17.3'ü geliştirici betasıyla test ediyor. iOS 17.3'ün bazı önemli özellikler ve geliştirmeler içermesi bekleniyor. Herkese açık beta sürümünün bu ayın başlarında yayınlandığını hatırlatalım.

iPhone sahiplerinin Apple'ın en son güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri için iOS 17.2.1'i yüklemeleri öneriliyor.

iOS 17.2.1 güncellemesi alan modeller

iPhone XR, XS ve XS Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone SE (3. nesil)

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max

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