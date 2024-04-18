Apple, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 Beta 2 Sürümlerini Dağıtıma Çıkardı

Teknoloji

Apple, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemelerinin ikinci beta sürümlerini dağıtıma çıkardı. Yeni beta paketi, geliştirici olmayan kullanıcılar için indirilebilir durumda. Peki iOS 17.5 beta 2 sürümünde yeni neler bulunuyor?

iOS 17.5 beta 2 ile çözülen hatalar

iOS 17.5 ve iPadOS 17.5'in herkese açık betaları temel olarak Avrupa Birliği'nin gerektirdiği değişikliklere odaklanıyor. En önemli yeniliklerden biri, AB'deki kullanıcıların artık web siteleri üzerinden iPhone uygulaması indirebilmesi oldu. Diğer bölgelerdeki kullanıcıların App Store'a bağlı kalmaya devam ettiğini belirtelim.

Ancak Apple, AB geliştiricileri için bazı kısıtlamaları da devreye aldı. Buna göre web sitesi üzerinden uygulama sunacak geliştiricilerin en az iki yıldır Apple Geliştirici Programı üyesi olması gerekiyor. Ayrıca AB'de 1 milyondan fazla yüklenen bir uygulamaya sahip olması da zorunlu tutuluyor.

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Uygulamaların ayrıca Apple'ın tasdik sürecinden geçmesi ve veri toplama politikalarını paylaşması gerektiği ifade edildi. Bu kısıtlamalar ile Apple, her geliştiricinin uygulama yayınlanmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Buna ek olarak yeni betalar, aygıt yönetimi özelliklerine yönelik birtakım iyileştirmeler içeriyor. Bazı iPad modelleri için de Pil Sağlığı desteğine yer veriyor. Detaylar paylaşılmamış olsa da, değişikliklerin birçoğu donanımsal sorunları ele alıyor gibi görünüyor.

Beta programına kayıtlı test kullanıcıları, Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri yolunu izleyerek iOS 17.5 veya iPadOS 17.5'i yükleyebilir. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere bağlı olarak iOS 17.5'in kararlı sürümü dağıtıma çıkacaktır.