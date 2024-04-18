Apple, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemelerinin ikinci beta sürümlerini dağıtıma çıkardı. Yeni beta paketi, geliştirici olmayan kullanıcılar için indirilebilir durumda. Peki iOS 17.5 beta 2 sürümünde yeni neler bulunuyor?
iOS 17.5 beta 2 ile çözülen hatalar
iOS 17.5 ve iPadOS 17.5'in herkese açık betaları temel olarak Avrupa Birliği'nin gerektirdiği değişikliklere odaklanıyor. En önemli yeniliklerden biri, AB'deki kullanıcıların artık web siteleri üzerinden iPhone uygulaması indirebilmesi oldu. Diğer bölgelerdeki kullanıcıların App Store'a bağlı kalmaya devam ettiğini belirtelim.
Ancak Apple, AB geliştiricileri için bazı kısıtlamaları da devreye aldı. Buna göre web sitesi üzerinden uygulama sunacak geliştiricilerin en az iki yıldır Apple Geliştirici Programı üyesi olması gerekiyor. Ayrıca AB'de 1 milyondan fazla yüklenen bir uygulamaya sahip olması da zorunlu tutuluyor.
132122
Uygulamaların ayrıca Apple'ın tasdik sürecinden geçmesi ve veri toplama politikalarını paylaşması gerektiği ifade edildi. Bu kısıtlamalar ile Apple, her geliştiricinin uygulama yayınlanmasının önüne geçmeyi hedefliyor.
Buna ek olarak yeni betalar, aygıt yönetimi özelliklerine yönelik birtakım iyileştirmeler içeriyor. Bazı iPad modelleri için de Pil Sağlığı desteğine yer veriyor. Detaylar paylaşılmamış olsa da, değişikliklerin birçoğu donanımsal sorunları ele alıyor gibi görünüyor.
Beta programına kayıtlı test kullanıcıları, Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri yolunu izleyerek iOS 17.5 veya iPadOS 17.5'i yükleyebilir. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere bağlı olarak iOS 17.5'in kararlı sürümü dağıtıma çıkacaktır.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 Beta 2 Sürümlerini Dağıtıma Çıkardı - Son Dakika
Boston Dynamics, Hyundai'ye satıldıktan sonra yeni Atlas robotunu tanıttı. Tamamen elektrikli olan yeni model, korku filmlerinden aşina olduğumuz sahnelere benzer bir video ile karşımıza çıktı. Yeni Atlas robotu, bir insandan hatta bir atletten çok daha güçlü ve esnek eklemlere sahip. Ayrıca daha insansı hareketlere sahip olan robot, insan boyutlarında ve daha atletik bir yapıya sahip. Yeni Atlas robotunun teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı.
Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı dönemde verdiği sözü hatırlatarak Vine için anket açtı. Ankette Vine geri gelsin mi ya da gelmesin mi sorusu soruldu ve şu ana kadar yapılan oylamada Vine geri gelsin diyenler yüzde 70 gibi bir oranla önde. Bu sonuçlar, uygulama için yeni bir dönemin kapısını açabilir.
Apple'ın iPhone 16 serisini tanıtması beklenirken, sızdırılan son raporlar iPhone 17 Plus modelinin daha küçük bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Apple, iPhone 17 serisinde değişiklik yapmayı planlıyor ve Plus modelinde küçülme bekleniyor.
Otomotiv sektöründe gündemden düşmeyen Maserati, tamamen elektrikli olan GranCabrio Folgore modeliyle dikkat çekiyor. İtalya'da tanıtılan araç, sportif ve modern çizgileriyle öne çıkıyor. Maserati'nin elektrikli modelleri arasında zirveyi temsil eden GranCabrio Folgore, global pazarda ilgi gördüğü takdirde değişik versiyonlarıyla da karşımıza çıkabilir. Araç, 220 bin dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak.
OnePlus, yeni amiral gemisi tablet olan OnePlus Pad 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, parlak AMOLED ekran, büyük batarya ve daha fazla depolama alanı gibi üst seviye özelliklerle gelecek. OnePlus Pad 2'nin tanıtım tarihi ise 2024'ün ikinci yarısında olması bekleniyor.
Geçen sene Android 14 işletim sistemini kullanıma sunan Google, bu yıl Android 15 ile karşımıza çıkacak. Android 15 Beta sürümünde "NfcCharging" adlı yeni bir özellik keşfedildi. Bu özellik, temassız ödeme ve dosya paylaşımı gibi amaçlar için kullanılan NFC teknolojisinden destek alarak Android telefonların kablosuz olarak şarj edilmesine imkan tanıyacak. NFC ile şarj özelliği, yalnızca 1W güç kapasitesine sahip olacak ve daha çok düşük bataryaya sahip cihazlar için uygun olabilir. Bu özellik, Android 15 işletim sistemine sahip tüm telefonlarda kullanılıp kullanılmayacağı veya üreticilerin NFC donanımında özel bir düzenleme yapmaları gerekip gerekmediği henüz bilinmiyor. Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak ve ağustos-ekim ayları arasında yayınlanması bekleniyor.
Oppo, orta segment kataloğuna yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Oppo A60 adlı bu model, Qualcomm Snapdragon 680 işlemci ve 8 GB RAM ile güçlendirilecek. Ayrıca telefon, 1604 x 720 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ve 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek.
Telegram Kurucusu Pavel Durov'a göre, uygulama önümüzdeki yıl içerisinde 1 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olacak. WhatsApp'ın güvenlik sorunlarına dikkat çeken Durov, Telegram'ın popülerlik kazandığını belirtti. Şirket ayrıca platformdan daha fazla para kazanmayı umuyor ve yeni özellikler eklemeyi planlıyor.
Dubai'de son 75 yılın en şiddetli yağışları yaşandı. Ülke genelinde 24 saat içinde yaklaşık 1,5 yıllık yağmur düştü. Yağışların nedenleri ve iklim değişikliğinin etkisi inceleniyor. Bulut tohumlamasıyla ilgili spekülasyonlar ise yanıltıcı olarak değerlendiriliyor. Dubai'nin altyapısı ve hazırlıkları aşırı yağışlara uyum sağlamak için güçlendirilmeli.
Sony, Ghost of Tsushima Director's Cut için PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon oyunu, 16 Mayıs'ta Epic Games Store üzerinden PC için erişilebilir olacak. Oyunun düşük ayarlarda 1080p çözünürlükte 30 FPS'de çalışması mümkün olacak. Önerilen ise yüksek ayarlarda 1080p'de 60 FPS'yi hedefliyor. Ayrıca oyun en yeni grafik teknolojilerini destekleyecek ve ultra geniş monitörleri de destekleyecek. Ghost of Tsushima Director's Cut, tek oyunculu senaryoya ek olarak Iki Island genişlemesini ve Legends çok oyunculu modunu sunacak. PC ve PlayStation için çapraz oyun desteği de bulunacak. Oyunun fiyatı 1499 TL olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?