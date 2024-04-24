Apple, iPad için resmi hesap makinesi uygulamasını sunmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Apple, iPad için resmi hesap makinesi uygulamasını sunmaya hazırlanıyor

Apple, iPad için resmi hesap makinesi uygulamasını sunmaya hazırlanıyor

Apple, iPad kullanıcılarının uzun zamandır beklediği hesap makinesi uygulamasını sunmaya hazırlanıyor. iPadOS 18 ile birlikte ilk resmi hesap makinesi uygulamasının sunulacağı belirtiliyor. iPad'in büyük ekranına optimize edilmesi beklenen uygulama, dokunmatik butonlarla tasarlanacak ve Notlar uygulamasıyla entegrasyon sağlayacak. Ayrıca macOS 15 ile de hesap makinesi gözden geçirilecek ve gelişmiş birim dönüştürme sistemi gibi yeni özellikler eklenecek.

24.04.2024 09:09
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Apple, iPad kullanıcılarının uzun zamandır beklediği hesap makinesi uygulamasını sunmaya hazırlanıyor. Resmi bir hesap makinesinin bulunmadığı on yılı aşkın sürenin ardından, iPadOS 18 ile ilk resmi uygulamanın sunulacağı belirtildi.

iPad için hesap makinesi yolda

İlk olarak 2010 yılında çıkış yapan iPad, bu süre içerisinde birçok Apple hizmetini kazandı. Ancak Apple'ın 14 yıl boyunca resmi bir hesap makinesi sunmaması dikkat çekiyordu. Teknoloji devi, iOS 18 ile birlikte iPad için optimize edilmiş bir hesap makinesi üzerinde çalışmaya başladı.

Apple, iPad için resmi hesap makinesi uygulamasını sunmaya hazırlanıyor

iPadOS 18'in 10 Haziran'da WWDC konferansında tanıtılması bekleniyor. İlk beta sürümü muhtemelen bu tarihte yayınlanacak. Final sürümünün ise Eylül ayında çıkması bekleniyor. Bu süre içerisinde uygulamayı kullanmak da mümkün hale gelecektir.

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iPad'ler uzun yıllardır bilgisayarlara alternatif olmayı başardı. Ancak işletim sistemine yerleştirilmiş temel bir hesap makinesi uygulamasının olmaması göze çarpan bir eksiklikti. Kullanıcılar App Store'da sunulan hesap makinesi uygulamalarıyla idare ediyorlardı, ancak resmi bir uygulama olmaması tepki topladı.

Yeni hesap makinesi uygulamasının iPad'in büyük ekranına optimize edilmesi bekleniyor. Bu da dokunmatik butonların iPad'e özeol olarak tasarlanmasını gerektiriyor. Pencerenin yeniden boyutlandırılabilir olmasını ve Notlar uygulamasıyla entegrasyonun da sunulacağını düşünüyoruz.

Apple, iPad için resmi hesap makinesi uygulamasını sunmaya hazırlanıyor

Apple'ın ayrıca macOS 15 ile de hesap makinesini gözden geçirmesi bekleniyor. Mac için Hesap Makinesi uygulamasına birtakım yeni özellikler verecek. Bunlar arasında arayüzde gelişmiş birim dönüştürme sistemi öne çıkıyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple, iPad için resmi hesap makinesi uygulamasını sunmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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