Apple, Let Loose etkinliğiyle yeni iPad ve aksesuarlarını tanıtacak - Son Dakika
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Teknoloji

Apple, Let Loose etkinliğiyle yeni iPad ve aksesuarlarını tanıtacak

Apple, Let Loose etkinliğiyle yeni iPad ve aksesuarlarını tanıtacak

Apple, geçtiğimiz ay tanıttığı yeni Mac modellerinin ardından Let Loose etkinliğiyle yeni iPad ve aksesuarlarını duyurdu. Etkinlikte, yeni nesil iPad'ler, Apple Pencil ve Magic Keyboard gibi ürünlerin tanıtılması bekleniyor. Etkinlik 7 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek ve canlı yayınlanmayacak. Ayrıca, yeni Magic Keyboard ve Smart Folio klavyelerinin tanıtılacağına dair sızıntılar bulunuyor.

25.04.2024 21:10
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Apple, geçtiğimiz ay "Scary Fast" etkinliğinde 14 ve 16 inçlik yeni Mac modellerini tanıttı. Şimdi ise "Let Loose" etkinliğiyle ilgili bir hatırlatıcı YouTube kanalına ekleyerek yeni etkinlik tarihini duyurdu. Bu etkinlikte, özellikle yeni iPad ve aksesuarlarının tanıtılması bekleniyor. İşte "Let Loose etkinliğinde neler tanıtılacak?" başlıklı videomuz…

Let Loose etkinliğinde neler tanıtılacak?

"Let Loose" etkinliğinde tanıtılması muhtemel olan ürünler arasında yeni nesil iPad'ler ve Apple Pencil ürünleri bulunuyor. Etkinlik logosundaki kalem görseli, yeni bir Apple Pencil'ın tanıtılacağına işaret ediyor olabilir. Ayrıca, geçtiğimiz etkinlikte beklenmesine rağmen tanıtılmayan OLED ekranlı ve M3 işlemcili iPad'ler de bu etkinlikte tanıtılabilir.

Etkinlik 7 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak ve Apple'ın resmi YouTube kanalından canlı yayınlanmayacak, önceden kaydedilmiş bir formatla izlenebilecek. Bunun yanı sıra, yeni Magic Keyboard ve Smart Folio klavyelerinin tanıtılacağına dair sızıntılar var.

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Yeni Magic Keyboard'un arka ışıklandırmalı ve farklı renk seçeneklerine sahip olması, aynı zamanda daha ince ve hafif bir yapıda olması bekleniyor. Smart Folio klavye için de benzer güncellemeler ve entegre klavye seçeneğiyle daha hafif ve dayanıklı bir yapı sunması öngörülüyor.

Apple, Let Loose etkinliğiyle yeni iPad ve aksesuarlarını tanıtacak

Mevcut 2. nesil Apple Pencil'ın, 2020'deki "Time Flies" etkinliğinde tanıtılmasından bu yana 4 yıl geçti ve Apple'ın bu kalem için bir güncelleme yapması bekleniyor. Geçtiğimiz sonbaharda "Wonderlust" etkinliğinde USB-C modelini piyasaya süren Apple'ın, 7 Mayıs'taki "Let Loose" etkinlikte yeni bir Apple Pencil modelini tanıtması kullanıcılar tarafından büyük bir beklenti içinde.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple, Let Loose etkinliğiyle yeni iPad ve aksesuarlarını tanıtacak - Son Dakika

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