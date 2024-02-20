Apple Music, Android için yeni bir özellik getiriyor - Son Dakika
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Teknoloji

Apple Music, Android için yeni bir özellik getiriyor

Apple Music, Android için yeni bir özellik getiriyor

Android işletim sistemi için getirilecek Apple Music güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, diğer müzik platformlarındaki oynatma listelerini uygulamaya taşıyabilecekler. Bu özellik şu an için sadece Android kullanıcılarına sunulacak olsa da ilerleyen zamanlarda iOS platformu için de kullanıma sunulması bekleniyor. Bu güncelleme kararının, Apple'ın Avrupa Birliği tarafından verilen tazminat cezasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

20.02.2024 22:11
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Android işletim sistemi için getirilecek Apple Music güncellemesiyle birlikte yeni bir özellik geliyor. Buna göre, uygulamayı kullananlar artık Spotify gibi diğer müzik platformlarındaki oynatma listelerini buraya taşıyabilecekler. Böylece zaman kaybı en aza indirilip daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde edileceği öngörülüyor. Ancak bu yeniliğin şu an için sadece Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor. İşte detaylar…

Apple Music, yeni bir özellik ile donanacak!

Henüz beta aşamasında olan bu güncellemeye, şu an için oldukça kısıtlı sayıda bir kullanıcı ulaşmış durumda. Ancak bu özelliğin kısa süre içinde Android'e geldiği takdirde, herkes tarafından kabul göreceği ve dolayısıyla iOS platformu için de büyük ihtimalle kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor. Fakat Apple'ın böyle konularda oldukça muhafazakar olduğunu da unutmamak gerek.

Apple Music, Android için yeni bir özellik getiriyor

Apple'ın verdiği bu beklenmedik güncelleme kararının, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği tarafından şirket hakkında verilen ağır tazminat cezasıyla ilgili olduğu öne sürülüyor. Müzik dinleme uygulamaları arasında kendisininkini tekel olarak sunduğu iddia edilen Apple, tam 500 milyon euroluk bir tazminata mahkum edilmiş ve konuyla ilgili gerekli AB düzenlemelerine uyacağını söylemişti.

Akabinde Spotify uygulamasının Avrupa'daki iOS kullanıcılarına açılmaya başlamasının da bu iddiaları doğrulayan diğer bir veri olduğunu belirtelim. Elbette başta Spotify olmak üzere birçok müzik dinleme platformunun Apple'a karşı yaptığı güçlü muhalefet, bu kararın alınmasında önemli bir rol oynadı. Fakat günün sonunda kullanıcıların bu gelişmelerden gerçekten fayda sağlayıp sağlamayacağını hep birlikte göreceğiz.

Avrupa Birliği, Apple'a servet değerinde cezayı kesiyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın stratejisi doğru mu? Siz Apple Music kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple Music, Android için yeni bir özellik getiriyor - Son Dakika

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