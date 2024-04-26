Apple, Spotify'ın uygulama güncelleme başvurusunu reddetti - Son Dakika
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Teknoloji

Apple, Spotify'ın uygulama güncelleme başvurusunu reddetti

Apple, Spotify\'ın uygulama güncelleme başvurusunu reddetti

Apple, Spotify'ın son güncelleme başvurusunu kabul etmedi ve böylece App Store kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Spotify ise Apple'ın kendi uygulama içi satın alma sistemine karşı çıkıyor ve bu konuda uzun süredir gerilim yaşıyor. AB'nin Dijital Piyasalar Yasası gereği Apple, medya hizmetleri için harici bağlantılara izin vermek zorunda. Ancak Apple, müzik uygulamalarına harici bağlantılar üzerinden de pay almayı talep ediyor ve Spotify bunu kabul etmiyor.

26.04.2024 09:18
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Apple, Spotify'ın uygulama güncelleme başvurusunu reddetti. Dijital ses platformu, son güncellemeyle birlikte birtakım yeni özellikler ve fiyatlandırma seçenekleri sunacaktı. Avrupa Birliği için yayınlanması planlanan güncelleme kabul edilmedi.

Spotify güncellemesi Apple tarafından reddedildi

Spotify, Apple'ın başvurusunu kabul etmediğini ve 24 saat içinde yapılan geri dönüşlere yanıt vermediğini ifade etti. Şirketin açıklamasına göre bu, Apple'ın kendi App Store kurallarını ihlal ettiği anlamına geliyor.

Apple, Spotify'ın uygulama güncelleme başvurusunu reddetti

Apple'ın son kararı, Spotify ve Epic Games gibi şirketler arasında devam eden App Store politika gerilimlerini yansıtıyor. Spotify uzun süredir Apple'ın kendi uygulama içi satın alma sistemine karşı çıkıyor. Ayrıca uygulama içinde yapılan abonelik ve satın alımlardan yüzde 30 komisyon almasını eleştiriyor.

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AB'nin devreye aldığı son Dijital Piyasalar Yasası kapsamında Apple'ın artık App Store'da medya hizmetleri için harici bağlantılara izin vermek zorunda. Bu da Spotify'ın dış bağlantılar üzerinden ödeme alabileceği anlamına geliyor.

Buna karşılık Apple, müzik uygulamalarına yeni bir seçenek tanıdı. Bu seçenek kapsamında harici bağlantılar üzerinden de pay almayı talep ediyor. Spotify ise bunun "haraç kesmek" anlamına geldiğini söyleyerek DMA'ya uymadığını iddia etti.

Apple, Spotify'ın uygulama güncelleme başvurusunu reddetti

Spotify'in reddedilen güncelleme ise bu konuyu ele alıyordu. Yeni abonelik kademeleri ve uygulama içi satın alımları dışarıya taşımayı hedefliyordu. AB'deki kullanıcılara çeşitli satın alma seçenekleri sunmak isteyen Spotify, bu güncellemeyi dağıtıma çıkaramadı.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple, Spotify'ın uygulama güncelleme başvurusunu reddetti - Son Dakika

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