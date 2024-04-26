Teknoloji

Apple, Spotify'ın uygulama güncelleme başvurusunu reddetti. Dijital ses platformu, son güncellemeyle birlikte birtakım yeni özellikler ve fiyatlandırma seçenekleri sunacaktı. Avrupa Birliği için yayınlanması planlanan güncelleme kabul edilmedi.

Spotify güncellemesi Apple tarafından reddedildi

Spotify, Apple'ın başvurusunu kabul etmediğini ve 24 saat içinde yapılan geri dönüşlere yanıt vermediğini ifade etti. Şirketin açıklamasına göre bu, Apple'ın kendi App Store kurallarını ihlal ettiği anlamına geliyor.

Apple'ın son kararı, Spotify ve Epic Games gibi şirketler arasında devam eden App Store politika gerilimlerini yansıtıyor. Spotify uzun süredir Apple'ın kendi uygulama içi satın alma sistemine karşı çıkıyor. Ayrıca uygulama içinde yapılan abonelik ve satın alımlardan yüzde 30 komisyon almasını eleştiriyor.

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AB'nin devreye aldığı son Dijital Piyasalar Yasası kapsamında Apple'ın artık App Store'da medya hizmetleri için harici bağlantılara izin vermek zorunda. Bu da Spotify'ın dış bağlantılar üzerinden ödeme alabileceği anlamına geliyor.

Buna karşılık Apple, müzik uygulamalarına yeni bir seçenek tanıdı. Bu seçenek kapsamında harici bağlantılar üzerinden de pay almayı talep ediyor. Spotify ise bunun "haraç kesmek" anlamına geldiğini söyleyerek DMA'ya uymadığını iddia etti.

Spotify'in reddedilen güncelleme ise bu konuyu ele alıyordu. Yeni abonelik kademeleri ve uygulama içi satın alımları dışarıya taşımayı hedefliyordu. AB'deki kullanıcılara çeşitli satın alma seçenekleri sunmak isteyen Spotify, bu güncellemeyi dağıtıma çıkaramadı.