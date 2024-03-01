Apple ve Qualcomm, 2nm İşlemci İçin Görüşüyor

Teknoloji

Mobil çip pazarının en büyük oyuncularından olan Apple ve Qualcomm, 2nm işlemci için gaza basmış durumda. Yeni bir sızıntıya göre TSMC ile görüşen şirketler, bu kapsamda 2nm ve daha küçük süreçler üzerinde aktif olarak çalışıyor.

Apple ve TSMC 2nm için görüşüyor

TSMC tarafından hazırlanan slaytlarda, Apple'ın TSMC'nin 2nm düğümüne atıfta bulunarak "TS2nm üzerinde çalıştığı" belirtildi. Bu da şirketin aktif olarak 2nm teknolojisini kullanacak çipler tasarlamaya başladığını gösteriyor.

2nm çiplerin 2025 yılında iPhone serisine güç vermesi ve muhtemelen iPhone 17 ailesiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. TSMC'nin geliştirdiği 3nm ve 5nm süreçleri, Apple A serisi çiplere önemli performans ve verimlilik artışları sağladı. 2nm'nin de yeni zirvelere ulaşması bekleniyor.

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TSMC, 2nm sürecini ilk olarak 2019'da geliştirmeye başladı. 2025'in ikinci yarısında ise seri üretime geçmeyi planlıyor. 2nm'nin anlamı, transistörlerin küçüldüğü ve bu sayede bir çipe daha fazla sığabileceği anlamına geliyor. Bu da daha güçlü özellikler ve daha uzun pil ömrü vadediyor.

Apple'a ek olarak Qualcomm'un da TSMC ile görüştüğü ve 2nm süreci için bilgi aldığı belirtildi. Qualcomm özellikle XR çiplerine güç veren Snapdragon XR2 serisini büyütmeyi, aynı zamanda Snapdragon 8 Gen 5'te bu süreci kullanmı hedefliyor.

İş birliği 2nm ile sınırlı kalmayabilir. TSMC'nin 2027 yılına kadar daha da küçük 1.4nm mimarisi üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladığı bildirildi. Bunu ilk kullanan şirket de Apple olabilir.