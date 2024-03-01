Apple ve Qualcomm, 2nm İşlemci İçin Görüşüyor - Son Dakika
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Teknoloji

Apple ve Qualcomm, 2nm İşlemci İçin Görüşüyor

Apple ve Qualcomm, 2nm İşlemci İçin Görüşüyor

Apple ve Qualcomm, mobil çip pazarının önde gelen şirketleri olarak TSMC ile 2nm işlemci üzerinde çalışmalar yapıyor. Apple'ın 2nm teknolojisini kullanacak çipleri 2025 yılında iPhone serisinde kullanması bekleniyor. Qualcomm ise XR çiplerine güç veren Snapdragon XR2 serisini büyütmeyi ve Snapdragon 8 Gen 5'te bu süreci kullanmayı hedefliyor. TSMC'nin ise 1.4nm mimarisi üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladığı ve Apple'ın bu teknolojiyi ilk kullanan şirket olabileceği belirtiliyor.

01.03.2024 08:13
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Mobil çip pazarının en büyük oyuncularından olan Apple ve Qualcomm, 2nm işlemci için gaza basmış durumda. Yeni bir sızıntıya göre TSMC ile görüşen şirketler, bu kapsamda 2nm ve daha küçük süreçler üzerinde aktif olarak çalışıyor.

Apple ve TSMC 2nm için görüşüyor

TSMC tarafından hazırlanan slaytlarda, Apple'ın TSMC'nin 2nm düğümüne atıfta bulunarak "TS2nm üzerinde çalıştığı" belirtildi. Bu da şirketin aktif olarak 2nm teknolojisini kullanacak çipler tasarlamaya başladığını gösteriyor.

Apple ve Qualcomm, 2nm İşlemci İçin Görüşüyor

2nm çiplerin 2025 yılında iPhone serisine güç vermesi ve muhtemelen iPhone 17 ailesiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. TSMC'nin geliştirdiği 3nm ve 5nm süreçleri, Apple A serisi çiplere önemli performans ve verimlilik artışları sağladı. 2nm'nin de yeni zirvelere ulaşması bekleniyor.

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TSMC, 2nm sürecini ilk olarak 2019'da geliştirmeye başladı. 2025'in ikinci yarısında ise seri üretime geçmeyi planlıyor. 2nm'nin anlamı, transistörlerin küçüldüğü ve bu sayede bir çipe daha fazla sığabileceği anlamına geliyor. Bu da daha güçlü özellikler ve daha uzun pil ömrü vadediyor.

Apple'a ek olarak Qualcomm'un da TSMC ile görüştüğü ve 2nm süreci için bilgi aldığı belirtildi. Qualcomm özellikle XR çiplerine güç veren Snapdragon XR2 serisini büyütmeyi, aynı zamanda Snapdragon 8 Gen 5'te bu süreci kullanmı hedefliyor.

Apple ve Qualcomm, 2nm İşlemci İçin Görüşüyor

İş birliği 2nm ile sınırlı kalmayabilir. TSMC'nin 2027 yılına kadar daha da küçük 1.4nm mimarisi üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladığı bildirildi. Bunu ilk kullanan şirket de Apple olabilir.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple ve Qualcomm, 2nm İşlemci İçin Görüşüyor - Son Dakika

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