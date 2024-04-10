Apple Vision Pro Kullanıcıları Şikayetçi: Baş ve Boyun Ağrısı Yapıyor

Teknoloji

Apple, geçen aylarda ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu piyasaya sürdü. Teknoloji dünyasında bir devrim olarak görülen cihaz, pek çok kişi tarafından beğenildi. Ancak son haftalarda şikayet sayısı bir hayli artıyor.

Apple Vision Pro, baş ve boyun ağrısı yapıyor

MarketWatch tarafından hazırlanan bir rapora göre bazı kullanıcıların kulaklık nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı bildirildi. Apple Vision Pro sahipleriyle yapılan konuşmalara göre kişiler, baş ve boyun ağrısı çekiyor. Bununla birlikte göz ağrısı çeken yaşayan kullanıcılar da yok değil.

Apple'dan müşteriler tarafından yapılan şikayetlere karşı bir açıklama gelmedi. Şirket, alışma süresi boyunca her 20 ila 30 dakikada bir mola vermeyi, iyi hissedilmediğinde ise bir süre kullanılmamasını tavsiye ediyor. Buna göre baş veya sırt ağrısı veya göz yorgunluğu yaşayan kişilerin kullanılması önerilmiyor.

Apple, Vision Pro'yu ayağa kaldırmak için harekete geçti!

Apple Vision Pro teknik özellikleri