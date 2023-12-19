 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Apple, Watch Series 9 ve Ultra 2'nin satışını durduracak - Son Dakika
Üye Girişi

Apple, Watch Series 9 ve Ultra 2'nin satışını durduracak

Apple, patent anlaşmazlığı nedeniyle ABD'deki Apple Store'larda Watch Series 9 ve Ultra 2'nin satışını durduracak. Masimo'nun patentlerini ihlal ettiği belirtilen Apple, karara itiraz etti.

Apple, Watch Series 9 ve Ultra 2\'nin satışını durduracak
19.12.2023 - 13:13,
Abone Ol

Apple, bir patent anlaşmazlığı nedeniyle en yeni Watch modellerini satamayacak. Bu hafta sonundan itibaren geçerli olacak karara göre, ABD'deki Apple Store'larda Watch Series 9 ve Ultra 2'nin satışı durdurulacak.

Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 satışları durdu

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından açıklanana yeni karara göre, Apple'ın patent ihlalinde bulunduğu belirtildi. Tıbbi teknoloji şirketi Masimo'nun kandaki oksijen sensörü teknolojisiyle ilgili patentlerini ihlal ettiği dile getirildi.

Apple, Watch Series 9 ve Ultra 2'nin satışını durduracak

2020 yılından bu yana Masimo ile patentler konusunda yasal mücadeleler yürüten Apple, sonunda anlaşmayı kaybetti. Buna göre ABD'deki online ve perakende mağazalarında Watch Series 9 ve Ultra 2'nin satışını durduracağını açıkladı.

123123123

Satışların durdurulması yalnızca kandaki oksijen seviyesini ölçen yeni nesil Watch modellerini etkileyecek. Bu sensöre sahip olmayan Watch SE'nin bu durumdan etkilenmeyeceği dile getirildi. ITC'nin kararı, garanti süresi dahilinde olan önceki satışları ve onarımları da muaf tutuyor. Daha da önemlisi, Türkiye pazarını etkilemediğini belirtelim.

Öte yandan, şu ana kadar satılan cihazların da normal şekilde çalışmaya devam edeceği belirtildi. Yani kandaki oksijen seviyesini ölçme konusunda geri adım atılmayacak. Ancak Watch Series 9 ve Ultra 2'nin ABD'ye ithalatı 25 Aralık'tan durdurulabilir.

Apple, Watch Series 9 ve Ultra 2'nin satışını durduracak

Öte yandan Apple, ITC'nin kararına katılmadığını dile getirdi. ABD'deki satışları mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak için yasal seçenekleri takip edeceğini aktardı. Kararın 60 günlük inceleme süresi de devam ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Apple Watch, Apple Store, Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, Watch Series 9 ve Ultra 2'nin satışını durduracak - Son Dakika


14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı

Son Dakika
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:39:53. #1.13#
SON DAKİKA: Apple, Watch Series 9 ve Ultra 2'nin satışını durduracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement