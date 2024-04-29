Apple, Yeni OLED iPad Pro\'yu Tanıtacak

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Apple, bu yılki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) büyük bir yapay zeka odaklı etkinlik düzenleyecek. Ancak şirket, bu etkinlik öncesinde 7 Mayıs'ta yeni OLED ekranlı iPad Pro'yu tanıtmayı planlıyor. Yeni iPad Pro'nun, M4 çipiyle birlikte geleceği ve Apple'ın ilk gerçek anlamda yapay zeka destekli cihazı olacağı belirtiliyor.

Yeni OLED iPad Pro M4 çipli ve yapay zekalı ilk tablet olacak

Yeni OLED iPad Pro, 11 ve 13 inç boyutlarında olacak ve bu modellerin M4 çipi ve nöral motorla güçlendirileceği söyleniyor. Bu, yapay zekaya dayalı bazı özelliklerin tablet deneyimine entegre edilmesini sağlayacak. Yapay zeka özellikleri, hem iPadOS 18'de hem de üçüncü taraf geliştiricilerle işbirliği içinde kullanılacak.

Bu yapay zeka entegrasyonu, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Apple, cihazın gücünü artırırken, yapay zeka destekli özelliklerle kullanıcılara daha fazla esneklik ve işlevsellik sunmayı hedefliyor. Yeni Apple Pencil'da da dokunsal geri bildirim sağlayan haptik bir teknoloji olacağı bildiriliyor. Bu özellik, çizim ve yazı yazma deneyimini önemli ölçüde zenginleştirecektir.

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Ayrıca, yeni iPad Pro'nun yuvarlatılmış kenarları ve biraz daha ince bir gövde ile geleceği söyleniyor, bu da cihazın tasarımında önemli bir güncellemeye olacağını gösteriyor. Gurman'ın açıklamalarına göre yeni iPad Pro, 2018'den bu yana en büyük yeniden tasarımı içerecek. OLED ekran, hem görüntü kalitesini hem de enerji verimliliğini artıracak.

Tabletin aksesuarlarının da güncellenmesi bekleniyor, özellikle yeni Apple Pencil ile birlikte gelen haptik geri bildirim ve farklı uçların hızlıca değiştirilebilmesi gibi. Apple, yeni iPad Pro ile yapay zeka stratejisini ve M4 çipinin getirdiği avantajları vurgulamak istiyor.

Yapay zeka odaklı bu yaklaşım, tabletin işlevselliğini artırarak onu MacBook'lardan bile daha iyi bir seçenek haline getirebilir. Apple'ın bu yeni ürünle hedeflediği kitlenin, yapay zeka teknolojisi ve güçlü donanım ile ilgilenen kullanıcılar olduğu aşikar. Yeni iPad Pro'nun, MacBook'lardan daha çekici olmasını sağlayan faktör, bu yapay zeka özellikleri ve gelişmiş M4 performansı olabilir.

Apple'ın 7 Mayıs'taki etkinliği, bu yeni cihazın potansiyelini ve yapay zeka stratejisini daha ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacak. Siz yeni iPad hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.