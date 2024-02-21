Apple, yenilenmiş M3 MacBook Pro modellerini ABD\'de satışa sunuyor

Teknoloji

Apple, yenilenmiş M3 MacBook Pro modellerini ABD'de satışa sunmasıyla, Macbook tutkunları için heyecan verici bir fırsat doğdu. Ekim ayında duyurulan yeni M3 MacBook Pro modelleri artık Apple'ın yenilenmiş mağazasından satın alınabilecek.

Apple, Yenilenmiş Ürün Mağazası'nda M3 Macbook Pro satacak

Bu yenilik, sadece M3 yonga setine sahip temel modellerle sınırlı değil; Apple aynı zamanda MacBook Pro'nun yüksek kaliteli versiyonlarını da yenilenmiş mağazasında sunuyor. Bu da müşterilere daha geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

M3 serisindeki yeni GPU, Dinamik Önbellekleme, ışın izleme gibi özellikler içeriyor ve en büyük grafik performansı sıçramasını sunuyor. Apple, M3 Pro'nun önceki nesil M2 eşdeğerine göre %20 daha hızlı olduğunu belirtiyor. Bu arada, M3 Max, M2 Max'e göre 2 kat daha hızlı. M3 Max ile Apple MacBook Pro artık 128 GB RAM'a kadar destek sağlayabiliyor.

Apple gaza bastı: Watch Ultra, M3 MacBook ve dahası yolda!

Yeni Macbook'un fiyatı ne olacak?

Apple MMacbook Pro dahil olmak üzere Apple'ın yenilenmiş ürünleri, titiz bir yenileme sürecinden geçerek sunuluyor ve orijinal aksesuarlarla birlikte bir yıllık sınırlı garanti ile geliyor. Bu da haliyle, müşterilere güvenilir ve uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor.

Fiyatlar sıfır modellere göre oldukça cazip: Örneğin, M3 yonga, 8GB RAM ve 512GB SSD ile donatılmış temel model için fiyatlar, sıfır fiyatın 240 dolar altında, yani 1359 dolar. M3 Pro ve M3 Max versiyonları içinse fiyatlar 1599 dolara kadar düşüyor.

Apple MacBook Pro'nun 14 inç ve 16 inç ekran seçenekleri mevcut ve her iki seçenek de yenilenmiş mağazada bulunabilir durumda. Ayrıca, müşteriler her iki renk seçeneğini de tercih edebilirler: gümüş ve uzay siyahı (veya uzay gri).

Şimdilik ABD'de satışa sunulan yenilenmiş ürünler, son teknolojiyi daha uygun bir fiyata elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçenek oldu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.