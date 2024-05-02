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The Browser Company tarafından geliştirilen ve 2022'de kullanıma sunulan Arc Browser, yalnızca Apple cihazlarda kullanılabiliyordu. Neyse ki bu web tarayıcısı, daha fazla işletim sistemine yayılıyor. Kullanışlı arayüzüyle dikkat çeken Arc Browser, Windows 11 için de yayınlandı.

Arc Browser, Windows 11 için sunuldu! Nasıl indirilir?

Kapalı beta testinden geçtikten sonra 19 Nisan 2022 tarihinde ilk olarak macOS ve iOS işletim sistemleri için yayınlanan Arc Browser, uzun bir süredir Windows 11 için test ediliyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise beta süreci sona erdi ve tarayıcı, herkese sunuldu.

Buraya tıklayarak indirme sayfasına ulaşabileceğiniz Arc Browser, Apple'a ait olan Swift programlama ile geliştirildi. Bu web tarayıcısı, diğer tarayıcılara kıyasla daha farklı bir tasarımla öne çıkıyor. Öyle ki sekmeler, kütüphane, notlar ve arşivlenmiş sekmeler gibi özelliklerin tamamı, bir kenar çubuğunda yer alıyor. Bu gibi özellikler, rakip tarayıcılarda farklı noktalarda bulunuyor.

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Sekme adı değiştirme, bağlantıları ön izleme ve tarayıcı içinde not alma gibi yenilikçi özellikler sunan Arc Browser, sayfa özetleme gibi yeteneklere sahip Max adlı yapay zeka aracına da sahip. Bu da kullanıcı deneyimini artırıyor.

Windows 11'de yeni olması nedeniyle tarayıcıda bazı hatalar ile karşılaşabilirsiniz. Bu hatalar da kullanıcılar tarafından yapılan geri bildirimler ile zamanla çözülecektir.

Arc Browser'ın Windows 10 için ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu noktada tahminler önümüzdeki ayları gösterse de geliştirici şirketten bir açıklama bekleniyor. Firma, tarayıcının Windows 11 kullanıcıları tarafından ne kadar ilgi görmesine bağlı şekilde çalışmalarını hızlandırabilir.

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