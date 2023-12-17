ASELSAN Rota a-Yetenek Programı: Ayrıcalıklar ve Katılım Şartları

Türkiye'de gençlere yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda ASELSAN'ın genç yeteneklerin akademik alanlarını yakından tanımaya başladıkları dönemde mentor desteği ile hem yetkinliklerini geliştirmelerini hem de iş hayatını deneyimlemelerini amaçlayan programı Rota a Yetenek başlamak üzere. Peki bu programın sunduğu ayrıcalıklar ne ve kimler buna katılabiliyor?

ASELSAN Rota a-Yetenek programının ayrıcalıkları ve katılım şartları?

Lisans programlarının 3. sınıf ilk dönemini bitirip ikinci dönemine geçen ve yaz döneminden sonra 4. sınıfa geçecek Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri ASELSAN'ın bu programına başvuru yapabilir. Kriterleri karşılayan öğrencilerin buradan programa başvurabileceğini belirtelim.

Üniversite 3. sınıfta Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği okusaydım, kaçırmazdım ?????? https://t.co/nAYk4S2WB0 — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) December 17, 2023

Rota a-Yetenek programının sunduğu ayrıcalıklar ise şöyle;

3. sınıf üniversite öğrencilerinin eğitimleri devam ederken mesleki yetkinlikler açısından kendilerini geliştirmelerini sağlama,

Genç yeteneklerin ASELSAN kültürünü 3. Sınıftan itibaren tanımalarına olanak tanıma,

a Yetenek ve a Gelecek Programlarına dahil olma imkanı,

Mentorluk desteği,

Haftada en az 1 gün fiili katılım ile ASELSAN'da kurumsal hayat deneyimini yaşama şansı,

Asgari ücretin yarısı tutarında ödeme.

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Rota a-Yetenek programına başvuru aşamalarıysa şöyle;

ASELSAN işe alım kriterlerini sağlayan adaylar süreçlere dahil olabilecekler. Programın seçme ve yerleştirme süreci Aralık – Şubat ayları arasında devam edecek olup, süreç aşamaları genel hatlarıyla şu şekilde olacak;

1. Aşama: Genel Yetenek Testi – Ocak 2024

2. Aşama: Yetkinlik Değerlendirme Uygulaması- Ocak 2024

3. Aşama: Teknik Komisyon Görüşmeleri- Ocak/Şubat 2024

4. Aşama: Program Başlangıç- Şubat 2024

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