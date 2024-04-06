Assassin's Creed Origins aktörleri, devam oyunu istediklerini belirtti - Son Dakika
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Teknoloji

Assassin's Creed Origins aktörleri, devam oyunu istediklerini belirtti

Assassin\'s Creed Origins aktörleri, devam oyunu istediklerini belirtti

Assassin's Creed Origins'ın başrol oyuncuları Abubakar Salim ve Alix Wilton Regan, Aya ve Bayek'in hikayesinin devam etmesini istediklerini belirtti. Oyuncuların isteği, Ubisoft'a baskı yapılmasıyla devam oyununun mümkün olabileceği düşünülüyor.

06.04.2024 09:09  Güncelleme: 09:10
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Assassin's Creed Origins çıkalı 7 yıl oldu ve serinin hayranlarının içlerinde ukde olarak kalan bir oyun olduğunu söylemek mümkün. Oyuncular, oyunun ana karakterleri Aya ve Bayek'i o kadar çok beğenmişlerdi ki, Ubisoft'tan yıllardır bu karakterlerin devam hikayelerini bekliyorlar. Bu iki karakteri canlandıran aktörler de aynı fikirde gibi görünüyor.

Assassin's Creed Origins aktörleri, devam oyunu istediklerini belirtti

Assassin's Creed Origins'ın başrollerini canlandıran Abubakar Salim ve Alix Wilton Regan, Aya ve Bayek'in hikayesini devam ettirecek bir devam oyunu istediklerini dile getirdiler.

…maybe I should just make an Assassin's Creed Origins sequel myself…

And continue the world of Raised by Wolves…

And hell, since we're here, let's talk about Jak & Daxter.

I should just start a studio….

?? https://t.co/t4LT5bMw1N

— Abubakar Salim (@Abzybabzy) April 4, 2024

Salim, esprili bir şekilde bir Assassin's Creed Origins devam oyunu yapmak için "kendisinin bir stüdyo açması" gerektiğini belirtti. Regan da Aya ve Bayek'in hikayesinin "tamamlanmamış" olduğunu belirtti.

So @Abzybabzy said it in print

And I'm saying it here

Because I know you all feel it

And man do we feel it too…

The Story Of Aya & Bayek is unfinished.

We're ready when you are @Ubisoft @assassinscreed ?? https://t.co/VPbhlvL1v6

— ALIX WILTON REGAN (@AlixWiltonRegan) April 4, 2024

Assassin's Creed Origins, Aya ve Bayek'in oğullarının cinayetinin intikamını aramalarını konu alıyor. Her iki karakterin de anıları, değiştirilmiş bir Animus cihazı kullanılarak Layla Hassan tarafından canlandırılıyor. Bayek, Origins'in baş karakteri iken, Aya destekleyici bir rol oynuyor.

Regan'ın Aya'nın hikayesini "tamamlanmamış" olarak görmesinin nedenlerinden biri, oyunun piyasaya sürülmesinden üç yıl sonra yayımlanan bir Bloomberg haberinde anlatılıyor. Haberde, Aya'nın oyun içinde aslında çok daha büyük bir rolünün olduğu ve Bayek'in oyunun ortasında öldürülmesi planlandığı anlatılıyor.

Ancak bu senaryo, serinin başrolünün bir erkek karakter olması gerektiğini savunan bir Ubisoft yöneticisi tarafından iptal edilmişti.

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Bayek ve Aya'nın hikayeleri, Origins için piyasaya sürülen DLC'de devam etti. Hidden Ones, çiftin Sina'ya giderek bölgenin Romalıların istilasını püskürtmesini anlatırken, The Curse of the Pharaohs ise Bayek'in hikayesini, Kahinlerin Parçalarını bulmaya çalışarak Mısır'ın tanrılarının reenkarne olmasını engelleme çabasını anlatıyordu. Bu DLC'ler, oyuncuların Aya ve Bayek'in hikayesine daha derinlemesine keşfetmesini sağladı.

Salim ve Regan'ın istekleri, hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı ve devam oyunun mümkün olması için Ubisoft'a baskı yapılması bekleniyor.

Siz de Assassin's Creed Origins hikayesinin devam ettirilmesini istiyor musunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Ubisoft, Alix, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Assassin's Creed Origins aktörleri, devam oyunu istediklerini belirtti - Son Dakika

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