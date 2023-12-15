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ASUS ROG Phone 8 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika
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ASUS ROG Phone 8 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

ASUS, oyun odaklı ROG Phone 8'in teknik özelliklerini ve tasarımını açıkladı. Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacak ve keskin köşeli bir çerçeveye, çift tonlu bir renk tasarımına sahip olacak. Ayrıca, 165 Hz yenileme hızına ve 2500 nit tepe parlaklığa sahip 6,78 inç AMOLED FHD+ bir ekrana sahip olacak. RAM ve depolama seçenekleri ise 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB depolama ile başlayacak ve Pro modelinde 16/24 GB LPDDR5x RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri sunulacak. Tanıtım tarihi 1 Ocak olarak belirlendi.

ASUS ROG Phone 8 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi
15.12.2023 - 19:14,
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ASUS, oyun odaklı ROG Phone 8'i piyasaya sürmek için geri sayıma geçti. Daha önce tanıtım tarihi belli olan ve performans testlerinde ortaya çıkan akıllı telefonun şimdi de teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte ASUS ROG Phone 8 tasarımı ve tanıtım tarihi!

ASUS ROG Phone 8 özellikleri ve tasarımı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen WindowsReport, yaklaşan ASUS ROG Phone 8 serisinin teknik özelliklerini ve tasarımını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonlarda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mevcut olacak.

ASUS ROG Phone 8 serisi selefiyle karşılaştırıldığında daha keskin ve köşeli bir çerçevelere sahip olacak. Bununla birlikte arka panelinde gri ve siyah olmak üzere daha açık ve daha koyu şeklinde birbirinden ayrılan çift tonlu bir renk tasarımı yer alıyor.

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Akıllı telefonlar sağ alt köşesinden kesintili kare bir kamera modülüne sahip. Burada henüz çözünürlükleri belli olmayan bir büyük ve iki küçük yardımcı sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Hatta oyun odaklı olduğuna işaret eden ROG'un RGB logosu gibi detaylar da cihazlarda kullanılıyor.

ROG Phone 8 serisinde 165 Hz yenileme hızına ve 2500 nit tepe parlaklığa sahip 6,78 inç AMOLED FHD+ bir ekran kullanılacak. Dahası, güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altında yer alacak. Hatta iki modelin de Gorilla Glass Victus 2 korumasına ve IP68 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.

4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Performans testlerinde karşımıza çıkan bir diğer detay ürünlerdeki RAM miktarı. Standart ROG Phone 8, 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolamayla gelirken, Pro modeli 16/ 24 GB LPDDR5x RAM'in yanı sıra 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 dahili depolamayla raflardaki yerini alacak. İki cihazın da Android 14 çalıştıracağını belirtelim. Akıllı telefonların tanıtım tarihiyse 1 Ocak olarak belirlendi.

Kaynak: Shiftdelete
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