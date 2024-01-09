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ASUS ROG Tessen: Yeni Oyun Kumandası Tanıtıldı - Son Dakika
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ASUS ROG Tessen: Yeni Oyun Kumandası Tanıtıldı

ASUS, CES 2024 etkinliği kapsamında yeni oyun kumandası ROG Tessen'i duyurdu. ROG Tessen, katlanabilir yapısı ve ergonomik tutma yerleriyle dikkat çekiyor. Telefonlara uyum sağlayabilen bu oyun kumandası, konsol kalitesinde çubuklar ve mekanik anahtarlarla donatılmış. Ayrıca özelleştirilebilir komutlarla programlanabilen ek kontrol kolları ve Aura RGB aydınlatma özelliği bulunuyor.

ASUS ROG Tessen: Yeni Oyun Kumandası Tanıtıldı
09.01.2024 - 20:29,  Güncelleme: 20:39
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ASUS ROG ailesinin yeni üyelerini CES 2024 kapsamında duyurmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk olarak Strix Scar 18 modelini kutu açılışını ve genel ROG etkinlik özetini sizlerle buluşturmuştuk. Halen yeni bilgiler gelmeye devam ederken, ASUS yeni oyun kumandası ROG Tessen modelini tanıttı.

Katlanan oyun kumandası: ROG Tessen özellikleri

Bazı oyunlar dokunmatik ekranın doğal, basit kontrolleriyle ev konforunu sunar gibi hissettirirken, diğerleri gerçekten fiziksel düğmeler, joystick'ler ve D-Pad'ler gibi tam ve hassas kontroller gerektiriyor. İşte tam da bu noktada ROG Tessen katlanabilir oyun kumandası devreye giriyor.

ASUS ROG Tessen: Yeni Oyun Kumandası Tanıtıldı

ROG Tessen, çeşitli akıllı telefonlara uyum sağlayacak şekilde tasarlandı ve hareket halindeyken bile ciddi oyunlar için ideal bir seçenek sunuyor. Tam boyutlu kontrol cihazlarınızı sırt çantanıza atabilir ve bluetooth ile telefonunuza bağlayabilirsiniz ancak Tessen, daha taşınabilir olmak için özel olarak ergonomik tutma yerleri ve kolayca katlanabilen yapısıyla dikkat çekiyor. Telefonunuza ultra sağlam destek sağlayan dayanıklı alüminyum köprüleri ve farklı telefon boyutlarına uyum sağlayan destek pedleriyle tasarlanmış.

Bu oyun kumandası, konsol kalitesinde çubuklar, ergonomik tutma yerleri ve 500 Hz'lik bir yoklama oranı sunarak rekabetçi oyunlarda hızlı tepki verme olanağı sağlıyor. Mekanik anahtarlarla donatılmış yüz düğmeleri ve D-Pad, dokunsal geri bildirim sağlayarak oyun deneyimini zenginleştirirken, 18 mm ALPS kumanda kolları hassas kontrol için geniş bir hareket aralığı sunar. Ayrıca yarış oyunları için ideal olan analog tetikleyiciler, hızlanma ve frenleme için ince ayarlı kullanım sunuyor.

ASUS ROG Tessen: Yeni Oyun Kumandası Tanıtıldı

Tessen'in özellikleri arasında ROG Düğmesi, kolay erişim sağlayan tutma yerleri boyunca yerleştirilmiş iki arka kanat ve özelleştirilebilir komutlarla programlanabilen ek kontrol kolları bulunuyor. Aura RGB aydınlatma özelliği ise oyun esnasında tercih edebileceğiniz çeşitli aydınlatma efektleriyle oyun deneyimini daha keyifli hale getiriyor. ve 18W doğrudan şarj özelliği, maç sırasında pil endişesi yaşamamanızı sağlıyor.

ASUS ROG Tessen teknik özellikleri

UyumlulukAndroidBağlantıKabloluAğırlık136 grBoyutlar191.5 x 92 x 40 mm (Katlandığında: 94 x 92 x 85 mm)Giriş/Çıkış PortuUSB-CKutu İçeriğiROG Tessen, Kauçuk destek pedleri, Yeniden kullanılabilir kumanda standı

Kaynak: Shiftdelete
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