ATM\'den 10 TL ve 20 TL Para Çekme İşlemleri Sonlanıyor

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ATM'lerde son yıllarda 10 ve 20 TL çekmek oldukça zorlaşmaya başladı. Çoğu banka zaten bir süredir ATM'lere 10 ve 20 TL banknotları yerleştirmiyordu. Sene başında bankaların aldığı ATM'lere 10 TL ve 20 TL banknot yerleştirmeme kararı artık tüm bankalarda uygulanmaya başlayacak. Yani artık ATM'den 10 TL ve 20 TL para çekme devri resmi olarak sona eriyor.

ATM'den 10 TL ve 20 TL para çekme devri sona eriyor

Türkiye'de enflasyonun getirdiği olumsuzluklar TL'nin değer kaybı yaşamasına neden oluyor. Bunun en somut örneği ise bankaların aldığı yeni kararda karşımıza çıktı. Hali hazırda ATM'den sürekli para çekme işlemi yapanlar aslında bu durumun farkında.

Türkiye'nin büyük özel bankaları sene başından beri hatta daha da öncesinde ATM slotlarına 10 ve 20 TL koymayı bıraktı. ATM'lerde normal olarak 5 banknot slotu yer alıyor. Bankalar her ATM'de bu beş slota 200, 100, 50, 20 ve 10 TL yerleştiriyor.

Bankalar genel olarak para yatırma işlemleri için aracı para taşıyıcı kuruluşlarla anlaşıyor. Bu anlamda bu para taşıyıcı kuruluşların eline artık 10 TL ve 20 TL geçmediği de gelen bilgiler arasında.

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Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'da bankaların 10 ve 20 TL slotlarını artık diğer banknotlara ayırmaya başladığını açıkladı. Özellikle İstanbul özelinde Ocak başından beri başlayan uygulama bayram sonrası tüm Türkiye'de karşımıza çıkacak.

Babuşçu, bu uygulamanın nedenini ise 200 TL banknotların artık çok fazla kullanılmaya başlamasına bağladı. Vatandaşlar paranın değer kaybetmesiyle artık daha fazla 100 ve 200 TL kullanmaya başladı. Bu anlamda 10 ve 20 TL ile alınabilecek ürün ve hizmetlerin sayısının azalması da bu durumun etmenleri arasında. Ekonomistler ise bu durumu 10 TL ve 20 TL'nin resmi olarak olmasa da tedavülden kalkması olarak yorumluyor.

ATM'den 10 TL ve 20 TL para çekme işlemleri için resmi bir açıklama ise ortaya çıkmış değil. Ancak bankalar bu tür işlemler için hali hazırda resmi açıklamalar yapmıyor. Daha önce de 5 TL ATM'lerden sessiz sedasız bir şekilde kaldırıldı.

Peki sizce ATM'den 10 TL ve 20 TL çekme işlemleri devam etmeli mi? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.