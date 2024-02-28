Teknoloji

Tüm dünyada elektrikli otomobillere yönelik rağbet artarken, otomotiv devleri de yatırımlarını bu pazara kaydırdı. Hatta birçok üretici yakında sadece elektrikli araç üreteceğini açıkladı. Audi de bu markalardan biriydi. Ancak görünüşe göre Audi, içten yanmalı motora sahip otomobiller üretmeye devam edecek.

Audi benzinli otomobil üretmeye devam edecek

Birçok kişinin öngördüğü elektrikli otomotiv devrimi başka bahara kalmış gibi görünüyor. Büyük otomobil üreticileri ve hatta teknoloji şirketleri son zamanlarda elektrifikasyon hedeflerini azalttı. Audi bu kapsamda geri vites atan şirketlerin başında geliyor.

Alman otomotiv devi, daha önce planlandığı üzere 2026 yılına kadar ürün yelpazesini tamamen elektrikli hale getirmek istiyordu. Ancak benzinle çalışan modeller sunmaya devam edeceğini duyurdu. Bu hamle, Mercedes ve Toyota'nın elektrifikasyon çizelgelerini yavaşlatma yönündeki kararları takip ediyor.

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Benzer bir haber ayrıca Apple'dan geldi. Tesla'ya rakip olacak bir elektrikli otomobil geliştirmek için yıllardır yatırım yapan Apple'ın bu aracı iptal ettiği belirtildi. Proje üzerinde çalışan 2 binden fazla çalışanın yapay zeka ve otomotiv yazılımlarına odaklandığı belirtildi.

Kaynaklar, Apple'ın otomobili 100 bin dolardan daha düşük bir fiyata satamayacağını ortaya koydu. Bu fiyatlandırma ise Apple'ın pazarda büyümesini engelleyecekti.

Ford, GM, Stellantis, Volvo ve BMW gibi diğer otomobil üreticileri de büyük mali kayıplar karşısında elektrikli araç üretim hedeflerini küçülttü. Örneğin Ford, sadece geçen yıl Model e bölümünden 4,5 milyar dolar zarar bildirdi. Bu da satılan elektrikli araç başına yaklaşık 60 bin dolara denk geliyor.