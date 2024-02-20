Avrupa Birliği, TikTok\'u çocukların güvenliği ve gizliliği konusunda soruşturuyor

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Son dönemde teknoloji şirketlerine kök söktüren Avrupa Birliği, bu sefer de TikTok hakkında bir soruşturmaya imza attı. Yeni yürürlüğe koyduğu Dijital Hizmetler Düzenlemesi gereğince birçok sosyal medya platformunu denetim altına alan birlik, TikTok'un çocukların gizliliğini ve güvenliğini yeterince koruyamadığı fikrine vardı. Platform ayrıca sistemini kasıtlı olarak bağımlılık yapıcı bir şekilde tasarlayarak, kullanıcıların zihinsel fonksiyonlarına zarar vermekle de suçlanıyor. İşte detaylar…

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Kullanıcıları yalan haberlerden, gizli reklamlardan ve kişisel veri ihlallerinden koruyacağı söylenen Dijital Hizmetler Düzenlemesi, toplumları en çok etkileyen 19 teknoloji şirketini hedef tahtasına koydu. Avrupa Birliği kapsamında getirilen düzenleme, TikTok için de kırmızı alarm anlamı taşıyor. Firmaları olabildiğince transparan olmaya teşvik eden bu kararlar, platformun küçük yaştaki bireyler için daha hassas bir gizlilik seçeneği getirmesini zorunlu kılabilir.

Ayrıca şirketin tavsiye içerik sistemini de çocukları gözeterek değiştirmesi gerektiğini savunan Avrupa Birliği üyeleri, platformun mevcut haliyle büyük bir bağımlılık yaratma potansiyeli taşıdığını söyledi. Özellikle yapay zeka teknolojileriyle birlikte daha da gelişen öneri sistemleri, küçük yaştaki bireylerin sosyal medya kullanım sürelerini oldukça artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.

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Avrupa Birliği temsilcileri TikTok platformu hakkında üzerine yapılan soruşturmanın oldukça uzun sürebileceğine işaret ederken, platformun yöneticilerinin kendileriyle ne kadar işbirliği içinde olurlarsa, olumlu bir sonuç elde etme şanslarının o kadar artacağını belirtti. Ancak süreç sonucunda alınacak kararların kullanıcıların yararına olup olmayacağı merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu soruşturma adil mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.