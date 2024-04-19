Avrupa'da Elektrikli Araç Satışları Düşerken Hibrit Araç Satışları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Avrupa'da Elektrikli Araç Satışları Düşerken Hibrit Araç Satışları Artıyor

Avrupa\'da Elektrikli Araç Satışları Düşerken Hibrit Araç Satışları Artıyor

Avrupa pazarında yayınlanan son raporlara göre, elektrikli araç satışları düşüş gösterirken hibrit otomobil satışları ise artış gösterdi. Elektrikli araçlara getirilen teşviklerin geri çekilmesi ve fiyat artışları, kullanıcıların hibrit araçlara yönelmesine neden oldu. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin raporuna göre, elektrikli araç satışları %11.3 düşüş gösterirken hibrit araç satışları %12.6 arttı. Bu durum, hibrit motorların geleceği hakkında olumlu yorumlara neden oldu.

19.04.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yayınlanan son raporlara göre, Avrupa pazarındaki elektrikli araç satışları önce yıla göre düşüş göstermiş durumda. Ancak hibrit otomobil satışları ise aynı dönemde arttı. Sektördeki birçok uzman tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanan bu gelişme, yeni bir kullanıcı trendini bizlere gösteriyor olabilir.

Buradaki en önemli sebep olarak, birçok ülkede elektrikli araçlar için getirilen teşviklerin geri çekilmesi gösteriliyor. Araçların fiyatını artıran bu durum, kullanıcıların başka seçenekler yönelmesine neden oldu. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Avrupa, düşen elektrikli araç satışlarıyla gündemde

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) yayınladığı kapsamlı raporda, elektrikli araç satışlarının Mart ayında 134 bin adet seviyesinde olduğunu bildirdi. Bu rakam da %11.3'lük bir düşüşü işaret ediyor. Böylece elektrik modellerin toplam pazar payı da %13 oranına gerilemiş oldu. Buna karşın hibrit sınıfı ise aynı dönemde tam %12.6'lık önemli bir yükseliş gösterdi. Bu sınıfın pazardaki toplam payı ise %29'u buldu.

Avrupa'da Elektrikli Araç Satışları Düşerken Hibrit Araç Satışları Artıyor

Bu rakamlar, hibrit motorların geleceği hakkında şimdiden olumlu yorumlara neden oldu. Fiyatları düşme eğiliminde olan tam elektrikli araç markaları ise şarj kapasitesi ve maksimum menzil tarafında çeşitli iyileştirmelere giderek bu negatif tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Yeni Mercedes EQA ve EQB Türkiye'de! İşte fiyatlar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hibrit araçlar bu başarıyı uzun vadede sürdürebilecek mi? Siz hiç tam elektrikli bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Avrupa'da Elektrikli Araç Satışları Düşerken Hibrit Araç Satışları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsung Galaxy Z Flip 6 Geekbench testinde görüntülendi
    23:09 Samsung Galaxy Z Flip 6 Geekbench testinde görüntülendi

    Samsung, bu yıl Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6'yı piyasaya sürecek. Galaxy Z Flip 6'nın Geekbench raporuna göre cihazın 8 GB RAM, Android 14 işletim sistemi ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağı görülüyor. Galaxy Z Flip 6'nın temmuz veya ağustos ayında duyurulması ve satışa sunulması bekleniyor.

  • Ucuz Tesla Model Y ve Togg'un Yeni Modelleri Dikkat Çekiyor
    23:09 Ucuz Tesla Model Y ve Togg'un Yeni Modelleri Dikkat Çekiyor

    Elektrikli araç piyasasında hem Tesla hem de Türkiye'nin yerli markası Togg'un modelleri, fiyatlandırma stratejileri ile dikkat çekiyor. Her iki markanın da farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edebilecek çeşitlilikte elektrikli araçlar sunduğu görülüyor.

  • Huawei Watch Fit 3, Apple Watch'a benzer bir tasarıma sahip
    23:09 Huawei Watch Fit 3, Apple Watch'a benzer bir tasarıma sahip

    Huawei'nin yeni akıllı saati Watch Fit 3'ün ilk görüntüleri yayınlandı. Watch Fit 3, Apple Watch Series 9'a oldukça benzer bir görünüme sahip. Yeni tasarımda ekran biraz daha kare şeklinde tasarlanmış ve sağ üst tarafta yeni bir fiziksel düğme eklenmiş. Huawei Watch Fit 3, daha ekonomik bir alternatif olacak şekilde geliyor ve tahmini olarak 100 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın özellikleri arasında Bluetooth bağlantısı, bildirim gösterimi, ses dosyalarını saklama ve oynatma, spor aktivitelerini takip etme gibi temel akıllı saat özellikleri bulunuyor. Huawei'nin bu yeni modeli, Apple Watch'a yakın pratik özellikler sunarak uygun fiyatlı akıllı saat arayan kullanıcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor.

  • OnePlus Ace 3 Pro Özellikleri ve Detayları Ortaya Çıktı
    23:09 OnePlus Ace 3 Pro Özellikleri ve Detayları Ortaya Çıktı

    OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus Ace 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 16 GB RAM belleği ile dikkat çekiyor. Ayrıca 1,5K kavisli ekran, 6000 mAh pil ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan cihaz, rakiplerine aman vermeyecek.

  • Alfa Romeo Milano'nun yeni ismi Junior oldu
    21:10 Alfa Romeo Milano'nun yeni ismi Junior oldu

    Geçen yıl tanıtılan Alfa Romeo Milano, hükümetin talebi üzerine isim değişikliğine giderek Junior adını aldı. İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Milano'nun Polonya'da üretiliyor olması sebebiyle hükümetin eleştirilerine maruz kalmıştı. Ticaret ve Made in Italy Bakanı ise bu eleştirileri doğrulayarak isim değişikliğinin yasalara aykırı olduğunu belirtti. Şirket ise Milano isminin tüm yasal gerekliliklere uyduğunu savunsa da uzlaşmaya giderek Junior ismini seçti.

  • Twitch, Türkçe Dil Desteği Kararıyla Gündemde
    21:10 Twitch, Türkçe Dil Desteği Kararıyla Gündemde

    Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından Twitch, Türkçe dil desteği kararıyla gündeme geldi. Türk oyunseverleri çileden çıkaran bu kararın sebebi henüz bilinmiyor. Twitch'in Türkçe dil desteği sunmaması büyük tepki çekti. Twitch'in bu kararı, ülkeden istediği finansal getiriyi sağlayamamasından dolayı aldığı iddia ediliyor. Ayrıca Korece, Lehçe ve Rusça dilleri de Twitch'ten kaldırılacak. Oyuncuların bu karara nasıl tepki vereceği merak konusu.

  • Qualcomm, 24 Nisan'da Snapdragon X Plus işlemcisini tanıtabilir
    21:10 Qualcomm, 24 Nisan'da Snapdragon X Plus işlemcisini tanıtabilir

    Qualcomm, 24 Nisan'da önemli bir gelişme yaşanacağını duyurdu. Şirketin Snapdragon X Plus işlemcilerini tanıtabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alan ilk dizüstü bilgisayarın da tanıtılabileceği söyleniyor.

  • Google, Devasa Yapay Zeka Yatırımı İçin Hazırlanıyor
    21:09 Google, Devasa Yapay Zeka Yatırımı İçin Hazırlanıyor

    Google, yapay zeka departmanının başında olan Demis Hassabis'in açıklamalarına göre yakın zamanda büyük bir yapay zeka girişimi yapmayı planlıyor. Şirketin yapay zeka projelerine toplamda 100 milyar doların üzerinde yatırım yapabileceği belirtiliyor. Bu hamlenin, Microsoft'un 2028 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı süper bilgisayara karşı rekabeti kızıştırması bekleniyor. Google'ın yapay zeka alanında sektördeki rakiplerinden daha kabiliyetli olduğu düşünülüyor ve bu teknolojinin insan aklının sınırlarını aşabileceği iddia ediliyor. Google'ın yapay zeka projeleri ve gelişmeleri merakla bekleniyor.

  • Huawei'nin yeni Kirin 9010 işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ü geride bıraktı
    21:09 Huawei'nin yeni Kirin 9010 işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ü geride bıraktı

    Huawei'nin yakında piyasaya sürülecek olan Pura 70 serisinde kullanılacak Kirin 9010 işlemcisi, yapılan performans testlerinde Snapdragon 8 Gen 3'e göre %8 daha iyi bir performans sergiliyor. Ancak sektör otoriteleri, günlük kullanımda büyük bir fark yaratmayacağını belirtiyor.

  • Netflix, gelir ve abone sayısını açıklamama kararı aldı
    21:09 Netflix, gelir ve abone sayısını açıklamama kararı aldı

    Netflix, önümüzdeki yıldan itibaren abone sayısını ve elde ettiği geliri açıklamayacağını duyurdu. Şirket, abone sayısının gelecek potansiyelini gösterme konusunda eskisi kadar önemli olmadığını belirtti. Finansal raporlarını sadece abone sayısında önemli başarılara ulaştığında yayımlayacak.

  • Turkcell, iletişim teknolojileri sektöründe 30. yılını kutluyor
    19:10 Turkcell, iletişim teknolojileri sektöründe 30. yılını kutluyor

    Turkcell, iletişim teknolojileri sektöründe 30. yılını kutluyor. Turkcell, 30. yıla özel sürpriz GB ve dakika avantajları sunacak. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin 30. yılını değerlendirerek, Türkiye'yi bireysel ve kurumsal anlamda dijitalleştirmek için çalışacaklarını belirtti. Turkcell'in 30. yıl kutlamaları, farklı sürprizler ve avantajlar sunacak. Abonelerin paketlerindeki GB ve dakikalar iki katına çıkarken, gençlere yönelik kampanyalar da devam edecek. Yıl boyunca sürecek reklam kampanyasının yüzü ise oyuncu Kerem Bürsin oldu. Turkcell, gelecek stratejisinde yenilikçi teknolojilere odaklanarak ülkemizin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Turkcell, sadece bireylere değil, kritik altyapılara da hizmet vererek geniş bir etki alanı yaratıyor. Stratejik odak noktaları arasında veri, enerji, siber güvenlik ve yapay zeka yer alıyor.


22:53 Son dakikalarda ortalık karıştı Beşiktaş Ankaragücü maçında futbolcular birbirine girdi Son dakikalarda ortalık karıştı! Beşiktaş Ankaragücü maçında futbolcular birbirine girdi
22:38 Gaziosmanpaşa’da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24’e Yükseldi Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24'e Yükseldi
22:36 Trump’ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
19:03 Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi
22:34 Kulüpler Birliği’nden TFF’ye çağrı: Seçimler haziran ayında yapılmalı Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı: Seçimler haziran ayında yapılmalı
21:52 Kartal 3 puanı hatırladı Beşiktaş, sahasında Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti Kartal 3 puanı hatırladı! Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti
21:08 Büyük fedakarlık yapmıştı Beşiktaşlı yıldız oyuna devam edemedi Büyük fedakarlık yapmıştı! Beşiktaşlı yıldız oyuna devam edemedi
20:32 İstanbul Gaziosmanpaşa’da toprak kayması meydana geldi İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
19:13 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında ara karar açıklandı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında ara karar açıklandı
18:24 Myanmar’da darbe karşıtı isyancıların ordu birliklerine kurduğu pusu kamerada Myanmar'da darbe karşıtı isyancıların ordu birliklerine kurduğu pusu kamerada
18:21 Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
16:38 Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı
16:22 Şırnak’ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı Şırnak'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 23:25:32. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa'da Elektrikli Araç Satışları Düşerken Hibrit Araç Satışları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement