Ayşegül İldeniz: Gençler için eşsiz fırsatlar!

İzmir'den Silikon Vadisi'ne uzanan kariyer yolculuğuyla dikkat çeken Ayşegül İldeniz, gençlere seslenerek, "İnsanlık tarihinin en büyük fırsatlarından birindeyiz. Cesur olun, yapılmamışı yapın" çağrısında bulundu.

Silikon Vadisi'nde üst düzey yöneticilik yapmış bir teknoloji lideri olan İzmirli küresel teknoloji lideri Ayşegül İldeniz, yapay zekanın gelişimini bir tsunamiye benzeterek, "İnsanlık tarihinde hiçbir teknolojiye bu kadar kısa zamanda, bu kadar devasa bir yatırım yapılmadı. Çok yakında her alanda radikal değişiklikler olacak" dedi.

Dünyanın teknoloji devlerinden, Silikon Vadisine uzanan kariyer yolculuğunda akıllı teknolojilerin yol haritasını çizen Ayşegül İldeniz, Güncel Bilim ve Sanat Söyleşileri kapsamında Yaşar Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. "5.0. Gelecek İçin Otostopçunun Galaksi Rehberi" başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu üstlendi.

Yapay zeka tsunamisi

Yapay zekanın bir tsunami gibi hızla büyüdüğünü anlatan Ayşegül İldeniz şunları söyledi: "Yapay zekaya son 3 yılda Türkiye'nin gayri safi milli hasılası kadar, 1,5 trilyon dolar civarında kaynak aktarıldı. İnsanlık tarihinde hiçbir teknolojiye bu kadar kısa zamanda bu kadar çok yatırım yapılmadı. Diğer taraftan Silikon Vadisi'ne bu alanda ciddi bir beyin yığılması var. Dünyanın dört bir yanından bu alanda çalışan en iyiler vadiye geliyor. Aslında teknoloji tarihinde üç yıl aslında çok kısa bir zaman dilimi. Büyük değişim dalgası henüz bizi etkilemedi ama yakında her alanda radikal değişiklikleri hissedeceğiz. Bu değişimi ne kadar erken kabul edersek, o kadar avantajlı oluruz. Bazı sektörler hızla yok olacak, bazıları inanılmaz büyüyecek; henüz adını koymadığımız pek çok yeni iş alanı ortaya çıkacak."

Dakikalar çağı

Yapay zeka teknolojisinin gelişim hızının büyük sıçramalarla ilerlediğini vurgulayan İldeniz, "Yapay zekanın sıçrama hızı kendi kendini kodlama yeteneğiyle ölçülebilir. Şu anda bir insanın 2, 5 saatte yapabileceği kodlamayı saniyeler içinde yapabiliyor. Çok yakında 6 ayda yapılabilecek bir işi dakikalar içinde yapabilecek. 8 milyarlık dünya nüfusunun şu anda sadece 2,5 milyarı yapay zekanın olanaklarına erişiyor. Bu sayı artınca yapay zekanın nasıl bir gelişim izleyeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Rekabet artacak

Gelecek ile ilgili öngörülerini de paylaşan İldeniz, "Hibrit yaşam süreceğiz. Hemen her şeyi yapay zeka teknolojisinin yardımcılığı ya da süpervizyonu ile yürütüyor olacağız. Rekabet çok sertleşecek. Bunun nedeni uzmanlığın öneminin giderek azalması. Herkesin yarışa aynı seviyede başlayabildiği bir dünyayı düşünelim. Aldığınız eğitim ya da iş tecrübesinin çok da büyük bir farklılık yarattığı günler geride kalabilir. Eşitsizlik de bir diğer sonuç.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yaptığı bir araştırmaya göre rutin işler üreten şirketler ve gelişmekte olan ülkeler yapay zeka yaygınlaşması sonrası işsizlik konusunda en fazla etkilenecek yerler olacak. Bu noktada Yapılmayanı yapan girişimci beyinler yetiştiren toplumlar ve yenilikçi şirketler öne çıkacak" dedi.

Gençlere mesaj

Bu çağın girişimciler için sonsuz fırsatlar sunduğunu belirten Ayşegül İldeniz, "İnsanlık tarihinin en büyük fırsatlarından biri elimizde. Girişimci olmak için çok heyecanlı bir zaman. Muhteşem genç beyinlerimiz var. Yapılmamış bir yazılımı yaratıp çok kısa sürede dünyaya açılabilirler. Silikon Vadisi bunun örnekleri ile dolu" diye konuştu. Söyleşinin ardından Ayşegül İldeniz Yaşar Üniversitesi'nde kitaplarını imzaladı. - İZMİR