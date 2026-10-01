Azerbaycan'dan gelen üniversite öğrencileri TEKNOFEST'te 31 takımla yer alıyor - Son Dakika
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Azerbaycan'dan gelen üniversite öğrencileri TEKNOFEST'te 31 takımla yer alıyor

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Azerbaycan'dan gelen üniversite öğrencileri, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da 10 kategoride 31 takım ve 32 projeyle yer alıyor. Bakü Yüksek Petrol Üniversitesi İnovasyon Merkezi Müdürü Emiliya Ahmadova, bu coşkunun parçası olmanın büyük başarı olduğunu söyledi.

MÜSLÜM ETGÜ-ADSIZ GÜNEBAKAN - Azerbaycan'dan üniversite öğrencileri, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da 10 kategoride 31 takımla yer almanın gururunu yaşıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bakü Yüksek Petrol Üniversitesi İnovasyon Merkezi Müdürü Emiliya Ahmadova, AA muhabirine, TEKNOFEST'e katılmalarının büyük başarı olduğunu söyledi.

Burada 10 farklı kategoride 31 takım ve 32 projeyle yer aldıklarını ifade eden Ahmadova, "Azerbaycan olarak TEKNOFEST'e çok meraklıyız. Geçen yıllarda da katıldık, derecelerimiz oldu. Umarım bu yıl da başarılı geçer. TEKNOFEST en büyük uzay ve havacılık yarışması. Burada olmak, bu coşkuya tanık olmak, Türkiye'deki takımlarla tanışmak çok büyük katkı sağlıyor. Umarım büyük bir başarıyla ayrılırız." diye konuştu.

TEKNOFEST'te yer almanın gurur verici olduğunu dile getiren Ahmadova, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST, sadece Türkiye ve Azerbaycan'da değil, dünya çapında bir marka haline geldi. Bu markanın, bu coşkunun bir parçası olmak, burayı görmek, yeni projeler üretmek bizim için büyük bir başarı. Azerbaycan olarak TEKNOFEST'e yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Yeni takımlar kuruyor, yeni projeler üretiyoruz. Azerbaycan olarak hedefimiz, kardeş ülke Türkiye'nin yanında olmaktır, birbirimize destek olmaktır. Bu yolda umarım başarıya ulaşırız."

Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Gulpari Gulmaliyeva ise TEKNOFEST'e katıldığı için çok mutlu olduğunu ve Türkiye'nin teknolojideki başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
AzerbaycanTeknolojiTeknofestŞanlıurfaHavacılıkEğitimBaküSon Dakika

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