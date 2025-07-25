Azerbaycan Firmaları IDEF 2025'te Ürünlerini Sergiliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Azerbaycan Firmaları IDEF 2025'te Ürünlerini Sergiliyor

25.07.2025 11:17
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Azerbaycanlı firmalar, IDEF 2025'te yerli ürünlerini tanıtıyor; katılım ve ilgi yüksek.

Azerbaycan pavyonunda yer alan Azerbaycanlı firmalar, farklı kulvarlarda geliştirdikleri ürünleri IDEF 2025'te sergiliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuar kapsamında Azerbaycan pavyonunda yerli ve milli ürünlerini sergileyen Azerbaycanlı firmaların temsilcileri, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

USH Grup Ticari İşler Yöneticisi (COO) Mehdi Mehdiyev, IDEF'in organizasyon seviyesinin çok yüksek olduğunu belirterek bu sene katılımcı sayısının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Mehdiyev, "Biz de bir kardeş ülke olarak katılmakla hem kardeş ülkeye bir selam söylüyoruz hem de kendi yaptığımız ürünleri burada sergilemek istiyoruz. Buraya getirdiğimiz Turan-1 7.62×39 çapında ve bizim özel harekatla beraber tasarladığımız tamamen bize ait bir platform. Onların istekleri bazında yapılmış ve şu anda bölgede hem seçkinlik konusunda hem de devamlılık konusunda, güvenilirlik konusunda çok güzel bir çözüm ortaya koydu. Aynı zamanda 5.56 platformunda da ürünlerimiz var." diye konuştu.

"Ne ürün alırsak alalım en sonunda paranın karşılığı olan değeri Türkiye'den bulabiliyoruz"

ITX-Motors Grup Savunma Direktörü Zafer Çetinkaya da son IDEF'in en hareketlisini yaşadıklarını ve katılımın oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Çetinkaya, kara platformlarında Türk firmalarının fuarda zengin ürünler sergilediğini belirterek kendilerinin de Azerbaycan firması olarak ilk ürünlerini sergileme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Başarılı ve verimli bir fuar geçirmek istediklerini anlatan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki yıldır zırhlı araçlar üzerinde çalışıyoruz. Şu an serinin üçüncü türünü sergiliyoruz. Tek bir taşıt olarak görüyorsunuz ama bu, aslında taşıt ailesi. Şu an gördüğünüz taşıtın zemini ateş duvarı, zırhtan üretilmiş durumda ama yan duvarlarına bakarsanız bu daha sonra sahada sağlanan kitlerle komple zırhlı hale getirilebilecek durumda. Azerbaycan'ın istekleri olabildiğince hızlı hareket edebilmek, arazi kabiliyetinin yüksek olması şeklinde ve biz, buna uygun bir çözüm geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Taşıtımız yaklaşık bir aydır Azerbaycan devletince sınanıyor. Farklı rakımlarda test ediliyor, arazi koşullarında test ediliyor ve nihayet testleri kendimiz için başarılı olarak tamamladık. Yıl sonuna doğru silahlı kuvvetlerinin hizmetine verebilir haldeyiz."

Çetinkaya, Türkiye'nin hem otomotiv hem savunma sanayisi olarak 1970'lerden başlayarak çok yol aldığının altını çizdi.

Ne ürün alırlarsa alsınlar en sonunda paranın karşılığı olan değeri Türkiye'den bulabildiklerini aktaran Çetinkaya, "İki ülke arasındaki yakınlıktan dolayı da Türkiye'deki tedarikçiler Azerbaycan'a daha farklı yaklaşıyor, daha büyük kolaylıklar sağlıyor." dedi.

"Baykar gibi Türk firmaların varlığı bize motivasyon veriyor"

Synapline Üst Yöneticisi (CEO) Bekir Guliyev de IDEF'e ilk defa katıldıklarını söyleyerek fuarda çok çeşitli alanlarda birçok Türk firmasının olduğunu belirtti.

Guliyev, geliştirdikleri İHA ile fuarda yer aldıklarını anlatarak "Bu, İHA otonom İHA'dır ve farklı özelliği GPS olmayan ortamlarda uçabiliyor. Türkiye'den bize destek çok. Baykar gibi şirketlerin varlığı bize motivasyon veriyor." dedi.

RD Smart Mühendis Temsilcisi Bahruz Baghırov da 5 dronla fuara katıldıklarını belirterek bunların üçünün, kamikaze dron olduğunu aktardı.

Baghırov, gelecekte Türk firmalarla işbirliği yapmayı beklediklerini dile getirerek "Kardeş kardeşin yanında bu bize hem güç hem de ilham kaynağı veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Azerbaycan Firmaları IDEF 2025'te Ürünlerini Sergiliyor - Son Dakika

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