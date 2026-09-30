Bağlantılı akıllı cihazların sayısı 2030’a kadar 39 milyara ulaşacak

Nesnelerin interneti teknolojisinin yaygınlaşması; akıllı saat, akıllı evcil hayvan ürünleri, akıllı ev ürünleri gibi yaşam çözümlerinin kullanımını artırıyor. IoT Analytics tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 itibarıyla 20 milyarı aşan bağlantılı IoT cihaz sayısının, 2030 sonunda gelindiğinde 39 milyara ulaşması bekleniyor. Platform ekonomisindeki bu ölçeklenme yarışına, akıllı yaşam ürünleri geliştiren yerli teknoloji şirketi Bilicra da dahil oluyor. Türkiye’nin bağlantılı yaşam teknolojileri alanındaki öncü markalarından Bilicra, yeni nesil platform vizyonunu B-Hub ile hayata geçiriyor.

100 binden fazla cihaza ulaştı

10 yılı aşkın teknoloji yolculuğunda ürettiği akıllı çocuk saatleri, evcil hayvan teknolojileri ve bağlantılı yaşam çözümleri binlerce kullanıcıya ulaşan Bilicra, hayata geçirdiği yeni B-Hub platformuyla ürün temelli başarısını platform ekonomisine taşıyor. B-Hub’ın açık platform mimarisi, Bilicra’nın yerleşik ve güçlü kullanıcı tabanı üzerine inşa ediliyor.

B-Hub’ın yeni bir mobil uygulama ya da dijital ürün olmanın ötesine geçtiğini belirten Bilicra Kurucusu Soner Arslan, “Araştırmalara göre, akıllı ev cihazlarında sorun yaşayan kullanıcıların %44'ü, cihazlarını evdeki diğer bağlantılı ürünlerle birlikte çalıştırmakta zorlandıklarını söylüyor. Her cihazın ayrı uygulama, ayrı hesap ve ayrı arayüz gerektirdiği bu yapı, bağlantılı yaşamın getireceği sadeliğin önündeki en temel engel. Aileleri, çocukları, evcil dostları, okulları, apartmanları, site yönetimlerini, markaları ve servis sağlayıcıları ortak bir güven altyapısında buluşturan yeni nesil yaşam platformu olarak hayata geçirdiğimiz B-Hub, 100 bini aşkın cihazı pek çok servis sağlayıcıyla tek ekosistemde bir araya getirerek vadettikleri bağlantılı yaşam vizyonunu erişilebilir kılıyor. Platform; çocuk güvenliği, aile iletişimi, evcil hayvan takibi, akıllı yaşam çözümleri, okul teknolojileri, site ve apartman yönetimleri ile farklı dijital servisleri ortak bir altyapıda buluşturuyor. Böylece kullanıcılar tek uygulama üzerinden hem ailelerini hem evcil dostlarını hem de yaşadıkları toplulukları yönetebiliyor” dedi.

“Farklı sektörler, birlikte değer üretebilecek”

B-Hub’ı yalnızca Bilicra'nın ürün ailelerinin birbiriyle konuşabilmesine olanak tanıyacak şekilde kurgulamadıklarını, farklı alanlardaki geliştiricilerin yeni servisleri devreye alabileceği açık ve ölçeklenebilir bir yapı sunduğunu belirten Soner Arslan, “B-Hub’ın açık platform mimarisi, son kullanıcı deneyimini güçlendirmenin yanı sıra, sigorta şirketlerinden finansal teknoloji kuruluşlarına, güvenlik şirketlerinden eğitim kurumlarına, belediyelerden sadakat programlarına, pek çok paydaşın kendi hizmetlerini entegre edebileceği bir platform geliştiriyoruz. Böylece B-Hub, farklı sektörlerin birlikte değer üretebildiği ortak bir dijital ekosistem oluşturacak” diye konuştu.

İlk hedef finansal hizmetleri deneyime entegre ederek görünmez kılmak

Kullanıcıların hayatını kolaylaştırırken iş ortaklarının da yeni hizmetler geliştirebildiği açık bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Bilicra Kurucusu Soner Arslan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bilicra’nın 10 yılı aşkın hikayesinde yeni bir büyüme fazı açan B-Hub, bugün sahip olduğumuz ürünleri ve kullanıcı güvenini platform ekonomisine ölçeklememizin en büyük adımı. Bu anlamda 2030’a kadar 7,2 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması beklenen gömülü finans, odaklanacağımız ilk dikeylerden biri olarak öne çıkıyor. Akıllı çocuk saatlerinin bir ödeme aracı olarak kullanılmasından, akıllı evcil hayvan ürünlerinin veya akıllı ev ürünlerinin sigorta satış kanalına dönüşmesine uzanan bir yelpazede, finansal hizmetler başta olmak üzere pek çok süreci kolaylaştıracak ve bunu yaparken kontrol ve güveni görünür kılacak işbirlikleriyle büyüyeceğiz. Bağlantılı cihazlardan bağlantılı yaşama uzanan güçlü bir ekosistem inşa edeceğiz.”