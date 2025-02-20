Bakan duyurdu! Galatasaray-AZ Alkmaar maçında bir ilk denenecek - Son Dakika
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Teknoloji

Bakan duyurdu! Galatasaray-AZ Alkmaar maçında bir ilk denenecek

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yapacağı maçta bir ilki yaşanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, RAMS Park'ta oynanacak olan maçta 5G teknolojisinin ilk kez deneneceğini açıkladı.

20.02.2025 14:59
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Hollanda ekibini ağırlayacağı mücadele bir ilki sahne olacak. RAMS Park'taki maçta 5G denenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'ye 2026'da Türkiye genelinde geçilmiş olacağını belirterek, "Statlarda denemesini yapıyoruz, bu akşamki Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta, statta ilk kez 5G'yi denemiş olacağız." dedi.

5G'ye geçildiğinde daha hızlı internet kullanımı sağlanacağının altını çizen Uraloğlu, "5G'nin, üretim noktalarında robotların kullanılmasından bazı makinelerin uzaktan kumanda edilebilmesine kadar birçok faydası olacak. Bu sene ihalesini yapacağız, 2026'da 5G'ye Türkiye genelinde geçmiş olacağız. Statlarda da denemesini yapıyoruz, bu akşamki Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta statta ilk kez 5G'yi denemiş olacağız" dedi.

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki mücadele bugün (perşembe) saat 20.45'te başlayacak.

Bakan duyurdu! Galatasaray-AZ Alkmaar maçında bir ilk denenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rams Park Stadyumu, Galatasaray, Az Alkmaar, Teknoloji, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bakan duyurdu! Galatasaray-AZ Alkmaar maçında bir ilk denenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Can dostum:
    Yakışır Aslantepeye 5-0 Alacağız 61 21 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Büyük takımın maçında denenmesi mantıklı olmuş. 39 29 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Ofsaytımsı olaylar olmayacak mı yani 33 23 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ender büyük takımı hollandada patates ettiler nerenin büyüğü bu patates takım 28 21 Yanıtla
    İbrahim Gökçek:
    Ya ferhatımsı arkadaş Senin liginin en yakin rakibine 6 puan fark atan büyük Ayrıca bu kadar kucumsedigin takımdan fenev de 3 yedi unutma-unutturma 0 0
  • Fatih Ersan:
    5S mi yani 5saray hadi hayırlısı 23 17 Yanıtla
  • Selcuk Aydin:
    Bu akşam Galatasaraya fena kar yağacak 18 13 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    3g 4,5g 5g ne hikmetse bu ülkede işlemiyor yavaşlıkta en kötü ülkeyiz ama üstekiler övünüyorlar bu konuda güney koreden bile daha iyimiş internetimiz ulaştırma bakanı bile böyle söylüyorsa 28 2 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    İLK ler DE her zaman sahasında ezilerek yenilmiştir...... .NOKTA 6 7 Yanıtla
  • Alisan:
    5g ye millet geceli 2 yıl oldu biz daha 2026 deniyor oysaki 4.5g çıktığında Erdoğan 5g nin altyapısıda hazır ilk ciktiginda 5g bizde de olacak diyordu. Faso fiso 3 yıldır 5g kullanan ülkeler var 9 1 Yanıtla
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