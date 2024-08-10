Bakan Uraloğlu, Instagram'ın ne zaman açılacağına dair konuştu: "Son düzlükteyiz" - Son Dakika
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Teknoloji
BBC

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın ne zaman açılacağına dair konuştu: "Son düzlükteyiz"

Bakan Uraloğlu, Instagram\'ın ne zaman açılacağına dair konuştu: "Son düzlükteyiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeline ilişkin yaptığı açıklamada ciddi aşama kaydettiklerini belirtti.

10.08.2024 13:21
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeline ilişkin yaptığı açıklamada ciddi aşama kaydettiklerini belirtti.

Uraloğlu, “Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama kat ettik. Son düzlükteyiz. Umarım çok uzatmadan anlaşırız" dedi.

Sosyal medya platformu Instagram'a uygulanan erişim engeli bir haftayı aştı.

"Bizim özgürlük yaklaşımımız sosyal medya platformlarından çok daha yukarıda" diyen Uraloğlu, META yetkilileriyle yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Uraloğlu benzer bir açıklamayı geçen hafta içinde de yapmıştı.

7 Ağustos’ta Uraloğlu, META ile yaptıkları görüşmelere ilişkin, "Ciddi bir aşama kaydettik. Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar" demişti.

Uraloğlu 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz" açıklamasını yapmıştı.

Instagram'ın sahibi Meta'dan bir sözcü, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, “Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum bırakılırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” demişti.

Ancak Türk yetkililer ile yapılan müzakerelere değinilmemişti.

Erdoğan’dan “dijital faşizm” suçlaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos’ta Instagram'a erişim engeli getirdi.

BTK'dan yapılan açıklamada, sosyal medya platformunun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi.

Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 5 Ağustos'ta Instagram'ın kapatılmasına dair "Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir" açıklamasında bulundu:

" Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız."

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın 31 Temmuz'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'ye taziye mesajlarını kaldırdığını söylemiş, platformu kınamıştı.

Kaynak: BBC

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Instagram, Teknoloji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bakan Uraloğlu, Instagram'ın ne zaman açılacağına dair konuştu: 'Son düzlükteyiz' - Son Dakika

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